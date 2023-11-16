泰15歲少年遇霸凌！遭學長拖廁所「陰莖注射異物」　整根腫漲壞八成

▲泰國一名15歲少年慘遭學長霸凌，陰莖被注入化學物質。（圖／翻攝自Matichon Online）

記者羅翊宬／綜合報導

泰國最近爆發一起極為嚴重的性侵霸凌案！一名年僅15歲、身材纖瘦的男學生慘遭學長霸凌，在學校上廁所時被學長將異物注入生殖器內，整根陰莖幾乎腐爛、斷成兩截，損傷程度高達8成，導致男學生陰莖腫脹、小便困難，事後學長甚至將當時拍攝的影片上傳到社群網路，使其身心嚴重受辱。

根據泰媒《7頻道》，泰國當地知名人士Gun Jom Phalang經常協助慘遭欺凌、性侵的弱勢族群與女性，因此經常登上該國新聞版面。本月14日上午，Gun帶著年僅15歲的男學生和其母親來到位於曼谷北側的暖武里府，協助少年進入整形醫院治療生殖器所受到的嚴重傷勢。

Gun透露，受害少年來自泰國南部馬來半島上的洛坤府（那空是貪瑪叻）。

受害少年表示，這場霸凌發生今年的8月1日，地點是學校的廁所，當時他慘遭學長拉進廁所內，強行將不明物質注射進生殖器內，導致之後感到異常疼痛，至於學長們則是以欺負弱小的心態，在旁邊拍攝整個過程，且也不出手協助，導致如今陰莖腫脹、發癢、排尿困難，甚至還出現流膿的情況。

受害少年的母親則向Gun表示，她在事後曾多次帶著少年前往醫院接受治療，不過病況並無好轉，儘管9月就曾向派出所報案，但案情根本毫無進展，且甚至還受到校方威脅，學校僅捐款1000泰銖（約新台幣866元）、花籃作為慰問，至於霸凌少年的學長們則根本沒有受到校方懲處。

受害少年透露，這名高年級學長不僅在校園內公然販賣天然毒品卡痛茶（น้ำกระท่อม），甚至還在師長面前抽菸。據悉，卡痛產於泰國南部，其樹葉煮成的飲品喝下後會有類似吸食大麻的嗨茫狀態，若長期不當或過量使用，可能造成頭痛、頭暈、噁心、精神渙散、感冒不癒、沒胃口、心跳過快、意識混亂、血壓升高等不良反應。

受害少年母親帶著兒子輾轉來到各大醫院治療、甚至接受手術，但陰莖的消腫卻還是沒有消失。

校方聲稱，該名受害少年是「自願」接受被注射異物，並沒有受到學長們的逼迫。《7頻道》循線前往該間校園、想要採訪校長，然而卻找不到校長，一問之下才知道校長早已以出差為由離開學校。