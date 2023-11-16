緬甸3日遊「一落地就被賣到妓院」　泰女慘淪性囚差點沒命

▲泰國女子遭誘騙至妓院賣淫。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

一名泰國女子在網路上預訂「超優惠」緬甸3日遊行程，原本以為撿到便宜，未料一落地就被賣到妓院囚禁賣淫，還差點遭虐打致死。後來，她與另外2名受害者設法脫逃，卻又經歷綁架與逮捕，最後在非營利組織（NGO）協助下，才平安回國。

Thaiger等外媒報導，受害女子在TikTok發現旅遊方案，前往緬甸撣邦遊玩3天只要8000泰銖（約新台幣7185元），因此立刻下訂。她抵達後才知道，有人花了2.5萬緬元（約新台幣380元）把自己買走，隨後被載到撣邦孟包市（Mong Pawk City）一間妓院，在中國籍老闆強迫下，簽署中文寫成的僱傭文件，成為賣身噩夢的開端。

受害女子透露，任何不服從老闆命令的人都會被虐待，她還在店裡遇到另外2名泰國女性，對方原本跟朋友來緬甸旅遊，結果被騙到這裡賣淫。

受害女子一度成功向母親與泰國「帕凡納兒童婦女基金會」（Pavena Foundation for Children and Women）求助，並在緬甸警方介入後脫困，卻始終無法聯繫上泰國駐仰光大使館。無計可施之下，3女僱用當地居民，希望搭車至緬泰邊境，未料對方竟是妓院員工假扮，奉中國籍老闆的命令，要來殺人滅口。

3名女子又遭綁架虐待，並被要求每人贖金500萬泰銖（約新台幣448萬元），儘管之後設法逃脫，她們的說詞卻不被之後處理的警方採信，還遭指控「非法入境」，坐牢4個月才遣返，並於基金會協助下回國。

「帕凡納兒童婦女基金會」創辦人洪薩庫（Paveena Hongsakul）13日召開記者會，說明3名女子的痛苦經歷，以及營救人口販運受害者的艱辛之處。他指出，考慮到緬甸國內局勢，解決此類事件難上加難，因為官員很難進入該國任何地區。他也呼籲，計畫前往緬甸工作或旅遊都要謹慎小心，因為如果發生任何事情，泰國官方很難提供協助。