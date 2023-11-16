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習近平否認「2027或2035攻台計畫」　稱：沒人跟我討論這個

▲▼拜習會。（圖／路透社）

▲拜登與習近平15日下午在舊金山會晤。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

拜習會於太平洋時間15日下午3時30分（台灣時間16日上午7時30分）結束，議程也包括敏感的台灣問題。根據美方官員說法，習近平向拜登表示，台灣是美中關係的最危險議題，但他否認2027年或2035年對台動武的計畫，甚至表示「沒人跟我討論這個」。

CNN、BBC及路透社引述美國政府官員說法報導，習近平形容，台灣是美中關係「最重大、最具潛在危險的議題」，他試圖表明中國不準備大規模入侵台灣，未來幾年沒有對台採取軍事行動的計畫，確實列出「可能使用武力的條件」。作為回應，拜登要求北京尊重台灣的選舉程序。

另據華盛頓觀察家報，一名美國高官透露，談到美中對於台灣問題的分歧時，「習主席基本上是在說，『嘿，我聽說了關於我們如何計畫、你知道的，2027年或2035年（對台採取）軍事行動的所有美國報導…沒有這樣的計畫，沒有人跟我討論這個。』」

習近平重申傾向和平「統一」台灣，拜登則提出美國長期立場，也就是希望維持區域和平穩定。習近平對此表示，「和平是件好事，但在某種程度上，我們必須在更廣泛的層面上解決問題。」

▲▼拜習會。（圖／路透）

美中領袖在舊金山灣區費羅麗莊園（Filoli estate）會談約4小時後，將前往莫斯康會議中心，參加亞太經濟合作會議（APEC）。他們在會談上同意恢復軍事聯繫，合作打擊毒品，尤其美國用藥過量主因芬太尼（fentanyl），這是他們1年來首次面對面會談取得的2大重要成果。

白宮發布聲明指出，2位領袖「針對一系列雙邊及全球問題進行坦白且具建設性的討論，並在分歧領域交換意見。」拜登也說，美中必須確保兩國競爭「不會演變為衝突」，並且「負責任地」管理雙邊關係，包括氣候變遷、反毒及人工智慧（AI）等議題，都需要雙邊共同關注。

習進平說，自從兩人1年前在峇里島會面後，已經發生了很多事情，世界擺脫新冠疫情，但仍深受其影響，全球經濟正在復甦，不過態勢依舊疲軟。他形容，美中關係是「世上最重要的雙邊關係」，自己與拜登肩負著對於兩國人民、國際及歷史的重大責任，「對於像是中美這樣的2個大國來說，背棄彼此不是選項之一。其中一方去改變另一方，是不現實的。衝突及對抗，對於雙方都會帶來難以承擔的後果。」

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