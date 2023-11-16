巴西大沼澤火災　今年百萬公頃被燒毀

文／中央社

位於巴西中西部的大沼澤（Pantanal）是地球上最重要的生物多樣性搖籃之一，面積超過15萬平方公里，是世界上最大的洪泛平原，但2023年的燒毀面積已達100萬公頃。

聯合國教科文組織在2000年代授予大沼澤「生物圈保護區」的稱號，並將其列為世界遺產。

▲巴西沼澤大火 。（圖／翻攝X）

大沼澤擁有獨特的生物多樣性，包括多種瀕臨滅絕的物種，如美洲虎、短吻鱷、tuiuiú鳥、風鈴木、藍花楹樹等。

此外，大沼澤還是天然的「洪水調節器」，在雨季吸收雨水和儲存淡水，蓄水位標高150公尺，其水文資源對住在巴西、玻利維亞和巴拉圭三國邊界城市約300萬人的供應非常重要。

大沼澤如此重要，仍躲不過森林火災，摧毀大片面積的植被，造成成千上萬隻動物死亡。

根據里約熱內盧聯邦大學（UFRJ）環境衛星應用實驗室指出，從1月至11月14日，馬托格羅索（Mato Grosso）和南馬托格羅索（Mato Grosso do Sul）兩州的大沼澤共記錄2387處起火點，約100萬公頃的土地被摧毀，面積是去年一整年的3倍。

馬托格羅索州政府發佈為期60天的環境緊急狀態法令，南馬托格羅索州5個城市處於緊急狀態。

由於缺乏雨水、高溫和強風，使得大火難以撲滅，植被乾燥也使得大火很容易蔓延。

巴西消防局中校井上（Tatiane Inoue）指稱，每年11月，大沼澤通常開始降雨，但今年卻異常缺雨，所以上週南馬托格羅索州的起火點增加。

非政府組織「SOS大沼澤」成員菲蓋羅亞（Gustavo Figueirôa）表示，被燒毀的植被可能需要數年時間才能恢復，而動物群也尚未從2021年和2022年的大火中恢復過來。

菲蓋羅亞強調，人為干擾大幅增加火災的發生，政府和民間機構不僅需要採取行動幫助恢復動植物群，更要積極預防森林火災發生。

根據井上指出，約300名聯邦僱員使用飛機和船隻在大沼澤進行滅火行動。