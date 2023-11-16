快訊／維持一中政策　拜登：不希望中國以任何方式干涉台灣事務

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登15日與中國國家主席習近平進行會晤，會後原訂於15日下午4時15分（台灣時間16日上午8時15分）舉行個人公開記者會，但比預定時間延遲超過1小時才開始。拜登在記者會中指出，美國不希望中國以任何形式干涉台灣事務，但美方始終保持一中政策不變。

拜登在記者會中首先宣布，中美準備合作阻止芬太尼（fentanyl）與毒品流入美國，美國與中國已經同意恢復軍方之間的溝通，避免任何一方出現誤判。拜登表示，他和習近平皆承諾會保證溝通渠道暢通，「我們現在可以拿起電話，立刻聽到對方的聲音。」

當記者提出有關台海風險的問題時，拜登也強調，美國不希望中國以任何方式干涉台灣事務，但美方始終保持一中政策，且不會有所改變，「我重申自我成為總統以來所說的話，還有近幾屆總統所說的話，我們堅持一個中國政策，這一點不會改變。」

拜登指出，他在會談中明確表示，美國不同意中國的「非市場」（nonmarket）經濟作法，美國將繼續和中國進行相關談判。此外，中國與美國的專家團隊將會面討論人工智慧的風險，「這些是朝著正確方向邁出的正確步驟，可以確定什麼有危險，什麼可以被接受。」

提到他與習近平的關係，拜登表示，「我認識這個人，我知道他的做法，我們有很多分歧，在很多事情上有不同看法，但他在溝通中一直都很直率。」不過，當記者問及，他是否認為習近平是一名獨裁者時，拜登回應，「在某種意義上，他是一個獨裁者，因為他是一個管理共產主義國家的人，他政府的形式與我們完全不同。」