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AI時代降臨　劍橋詞典2023年度代表字「產生幻覺」

▲▼人工智慧（AI）。（圖／路透）

▲英國劍橋詞典宣布其2023年度代表字為Hallucinate（產生幻覺）。（圖／路透）

文／中央社倫敦15日綜合外電報導

英國劍橋詞典（Cambridge Dictionary）最近宣布其2023年度代表字為Hallucinate（產生幻覺），因為這個動詞今年因為人工智慧（AI）而增加其他定義。

英國廣播公司（BBC）及「衛報」（The Guardian）報導，Hallucinate原本定義為「似乎看到、聽到、感覺到或聞到」一些不存在的東西，通常是因為「健康狀況或因為你服用了藥物」。

但如今Hallucinate多了一個額外含義，與ChatGPT等AI有關，新增註解是「當AI製造幻覺，它會產生錯誤訊息」。

根據劍橋詞典網站文章，選擇Hallucinate為年度代表字，是因為新含義「觸及了人們為何正在談論AI的核心」。

此外，劍橋詞典今年新增的約6000個字詞及定義中，也包括與AI有關的prompt engineer（提示工程師/AI溝通師），large language model（大型語言模型）及GenAI（生成式AI）。

劍橋詞典出版經理尼科爾斯（Wendalyn Nichols）表示：「AI會令人產生幻覺，這一事實提醒我們，人類仍然需要運用批判性思考技能，來使用這些工具。」

尼科爾斯指出：「AI非常擅長透過大量數據，提取特定資訊並進行整合，但當你愈要求它們富有原創性，它們就愈有可能偏離正軌。」

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