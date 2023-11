夜空突然多1顆星？　NASA：是太空人漫步「搞丟」的工具包

▲太空人莫格貝利和奧哈拉在國際太空站外執行保養任務。(圖/翻攝自推特@SpaceFabrics)



圖文/CTWANT

美國太空人於本月在國際太空站(ISS)進行例行性太空漫步任務時,工具包意外漂走,目前正在繞著地球軌道運行,其亮度可能足以被雙筒望遠鏡看到。而這個「落跑」的工具包也成了夜空中新的人造「星星」。

據《NBC》報導,美國國家航空暨太空總署(NASA)太空人莫格貝利(Jasmin Moghbeli)與奧哈拉(Loral O'Hara)於本月在國際太空站外執行保養任務時,工具包意外漂走。

NASA astronauts drop tool bag during spacewalk — here’s how you can see it https://t.co/klVH5ZhAKT pic.twitter.com/psUuwlN4mc