夜空突然多1顆星？　NASA：是太空人漫步「搞丟」的工具包

▲太空人莫格貝利和奧哈拉在國際太空站外執行保養任務。（圖／翻攝自推特@SpaceFabrics）



圖文／CTWANT

美國太空人於本月在國際太空站（ISS）進行例行性太空漫步任務時，工具包意外漂走，目前正在繞著地球軌道運行，其亮度可能足以被雙筒望遠鏡看到。而這個「落跑」的工具包也成了夜空中新的人造「星星」。

據《NBC》報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人莫格貝利（Jasmin Moghbeli）與奧哈拉（Loral O'Hara）於本月在國際太空站外執行保養任務時，工具包意外漂走。

NASA astronauts drop tool bag during spacewalk — here’s how you can see it https://t.co/klVH5ZhAKT pic.twitter.com/psUuwlN4mc — New York Post (@nypost) November 13, 2023

NASA也在11月1日的文章中寫道，「飛行控制人員使用站內攝影機發現了工具包，而剩餘的太空漫步已不需要這些工具。」該工具包目前正在低軌道（low-Earth orbit）上繞地球運行。對此，NASA表示，工具包撞擊到國際太空站的風險並不高。

目前這個「落跑」的工具包也成了夜空中新的人造「星星」，但就星等而言，它很難用肉眼發現，但有可能足以被雙筒望遠鏡看到。觀星者可以朝國際太空站的前方，尋找微弱的移動物體。

未來幾個月該工具包都可能會在夜空中現蹤，預計它的繞行速度將緩慢退化，最終落向地球，與低軌道上的其他的小物體，如廢棄火箭零件和小衛星一樣，在大氣層中無害的燃燒殆盡。

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