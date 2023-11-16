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拜習會2階段總長4小時　拜登預計8：15開個人記者會

▲拜習會。（圖／路透）

▲拜習會。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平於15日舉行的拜習會稍早已結束，此次會談分為2階段，第一階段為較大規模會談，雙方與會高級官員人數多，第二階段為工作午宴。白宮表示，會談於太平洋時間15日下午3時許結束；拜登預計稍後召開個人記者會。

美媒「NBC News」報導，白宮表示拜習會於太平洋時間15日下午3時30分（台灣時間16日上午7時30分）正式結束，此次峰會全程約4個小時多一點。拜登與習近平午宴後散步，當兩人走過媒體記者時，有許多記者發問關於會談的進展，拜登豎起2根大拇指，然後說「很好」。

▲拜習會結束，拜登對會談結果雙手比讚。（圖／路透）

▲拜習會結束，拜登對會談結果雙手比讚。（圖／路透）

拜習會在舊金山灣區費羅麗莊園（Filoli estate）進行，第一階段峰會規模較大，美方出席有總統拜登、國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等人；中方出席的有習近平、中共中央政治局常委蔡奇、外事辦主任王毅、中共中央政策研究室主任江金權、財政部長藍佛安，和商務部長王文濤等人。

工作午宴上，與拜登一同出席的是國務卿布林肯與白宮安全顧問蘇利文，陪同習近平與會的，是外事辦主任王毅，與中共中央政治局常委蔡奇。

拜登預計在太平洋時間15日下午4時15分（台灣時間16日上午8時15分），於莊園舉行個人記者會，並不會與習近平舉行聯合記者會，現場安排80個記者座位，之後白宮會發布新聞稿說明中美元首會晤成果。

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