拜習並肩散步畫面曝！回應談判進度　拜登比讚喊：很好

▲拜登與中習近平會談後於費羅麗莊園散步。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日上午（台灣時間16日清晨）於舊金山灣區進行會晤，而雙邊會談持續約2小時半結束，比預期時間4小時還短。不過，兩人於午宴結束後，在沒有隨行人員的陪伴下於費羅麗莊園內散步，當記者問及談判進度時，拜登也豎起大拇指回應，「很好。」

根據CNN報導，拜登、習近平於費羅麗莊園（Filoli estate）進行約2個半小時的會談後，於莊園內享用工作午宴，出席名單除了拜習兩人外，還包含美國國務卿布林肯、白宮安全顧問蘇利文與另外2名中國官員。

▲▼拜登與中習近平會談後於費羅麗莊園散步。（圖／達志影像／美聯社）



拜登與習近平在午宴結束後，被記者目擊兩人在沒有隨行人員陪同的情況下，於費羅麗莊園內並肩散步談話。記者指出，兩人散步期間沒有激烈對話，拜登也舉起雙手和記者打招呼，當記者問及談判進度時，拜登則豎起大拇指回應，「很好。」

中國媒體稍早釋出「習拜會」最新內容，除了針對兩國關係、經貿，世界局勢深入對話，雙方也對「台灣問題」各自表述立場。習近平再次向美國重申，台灣問題是中美之間最敏感問題，美方要具體表現不支持台獨，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

拜登預計於下午4時15分單獨召開記者會，對外說明會談結果。

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