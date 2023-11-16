快訊／拜習會進行2.5小時結束　拜登：雙方取得真正進展

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平15日上午於舊金山灣區進行會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日上午（台灣時間16日清晨）於舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli estate）進行會晤。拜登於會談結束後在社群網站發文表示，兩大領導人之間的相互理解至關重要，「今天，我們取得了真正的進展。」

這場睽違一年的拜習會15日上午開始後，約進行了兩個半小時，拜登（Joe Biden）會後在社群網站X（前身為推特）發文表示，「我相當重視今天與習近平主席的會談，因為我認為兩個領導人清楚地理解對方是最重要的。」

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA — President Biden (@POTUS) November 15, 2023

拜登強調，「如今全球面臨的重大挑戰需要我們共同發揮領導作用，今天，我們取得了真正的進展。」白宮則在聲明中指出，兩位領導人就一系列雙邊和全球問題進行了坦承且具建設性的討論，同時就存有分歧的領域交換意見。

習近平在會晤前的開場白中提到，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，「對於中國和美國這樣的兩個大國來說，背棄對方不是一種選擇，一方試圖改造另一方是不切實際的，衝突與對抗對雙方來說都有難以承受的後果。」

根據CNN、央視報導，拜習兩人在上午會晤結束後，目前正在進行午宴，而拜登預計於當地時間15日下午4時15分（台灣時間16日上午8時15分）召開記者會，對外說明會談結果。