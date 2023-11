快訊／拜習會進行2.5小時結束　拜登：雙方取得真正進展

▲美國總統拜登與中國國家主席習近平15日上午於舊金山灣區進行會晤。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平15日上午(台灣時間16日清晨)於舊金山灣區的費羅麗莊園(Filoli estate)進行會晤。拜登於會談結束後在社群網站發文表示,兩大領導人之間的相互理解至關重要,「今天,我們取得了真正的進展。」

這場睽違一年的拜習會15日上午開始後,約進行了兩個半小時,拜登(Joe Biden)會後在社群網站X(前身為推特)發文表示,「我相當重視今天與習近平主席的會談,因為我認為兩個領導人清楚地理解對方是最重要的。」

I value the conversation I had today with President Xi because I think it's paramount that we understand each other clearly, leader to leader.



There are critical global challenges that demand our joint leadership. And today, we made real progress. pic.twitter.com/rljB0Ow7JA