睽違1年拜習會結束！同意2國不可衝突　習：對抗後果誰都不能承受

▲拜習會稍早結束。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平於美東時間15日（台灣時間16日），在舊金山灣區費羅麗莊園（Filoli estate）會晤，這是雙方睽違1年後首次見面，兩人握手之後步入會場；雙方在開場白都提及「兩國不能發生衝突」的重要性，會談議題包括全球、雙邊還有台灣議題，不過旨在緩解緊張關係。最新消息指出，雙方會談已經結束。

雙方會談地點選在具歷史意義的費羅麗莊園，媒體被限制入場，白宮則透過YouTube頻道直播。拜登車隊先於美東時間15日上午10時50分進入費羅麗莊園，習近平乘坐的紅旗大專車隨後進入大宅，此時被媒體捕捉到疑似中方駕駛未算好車頭長度及轉彎距離，也可能是禮兵站太前面，專車進入時差點碰到站在紅毯前端迎接的美方禮兵，禮兵倒退一步讓車順利停妥。

▲習近平紅旗專車差點碰到美方禮兵。（圖／翻攝YouTube「WBNS 10TV」）

拜登穿深色西裝、藍領帶，習近平同樣深色西裝，配的是紅領帶，中美元首簡短握手後，隨即一同步入會場。此前一次中美元首會晤，是2022年11月G20領袖會議於印尼峇里島召開時舉行；這也是習近平6年來首度訪美。

拜登在開場白中表示，雙方坦誠、彼此了解至關重要，必須清楚了解彼此，排除誤解與溝通阻礙，「確保美中競爭不會演變成衝突」。拜登說美國希望朝著負責任管理競爭，同時確保不會變成衝突的方向努力，當兩國尋求共同利益時，對人民與世界也有責任。

▲拜習會。（圖／路透）



習近平則說，過去一年發生不少事情，即便疫情已經過去，對經濟的影響仍在，即使世界經濟開始復甦，但產業鏈供應鏈受到干擾、保護主義抬頭等都是大問題。習接著表示，中美關係50多年來並非一帆風順，但兩個大國不可能不打交道，「想改變對方是不切實際的」，而且「衝突對抗的後果是誰都不能承受的」，「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇。」

此次會談內容包括台灣、俄烏戰爭、以哈衝突，以及南海問題等，還包括氣候變遷。白宮安全顧問蘇利文此前透露，拜登預計會提到的另一項重點，是美中恢復軍事聯絡的重要性，此舉是為避免發生誤判或誤傳。中方可能會邀請美國國防部長訪中，也將有軍事高層赴美。拜登預計在會談結束後召開記者會。