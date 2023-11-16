LIVE／拜習會2.5小時結束！　拜登最新說明

記者葉國吏／綜合報導

拜習會於台灣時間今天凌晨3時許於美國加州舊金山灣區費羅麗莊園舉行，兩人互相握手之後步入會場，中美元首會晤正式舉行。會面之後，拜登將於下午4時15分（台灣時間周四早上8時15分）召開記者會，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲拜習會登場。（圖／路透社）

美國總統拜登（Joe Biden）與習近平昨天抵達舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC），在APEC領袖峰會舉行前，美中兩國元首今天進行雙邊會談。拜登車隊約10時50分進入費羅麗莊園，習近平隨後抵達。兩人於11時過後現身，向鏡頭揮手致意後握手，隨即進入會場。

拜習會約進行了兩個半小時，拜登（Joe Biden）會後在社群網站X（前身為推特）發文表示，「我相當重視今天與習近平主席的會談，因為我認為兩個領導人清楚地理解對方是最重要的。」

根據《新華社》報導，習近平深入闡述了台灣問題上的原則立場，指出，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方重視美方在巴釐島會晤中作出的有關積極表態。美方應該將不支持「台獨」的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。中國終將統一，也必然統一。

美中在一系列關鍵議題上存在分歧，雙方會談預料將涉及中東衝突、俄烏戰爭、人工智慧，以及台灣議題，努力化解近一年來不斷升溫的緊張局勢。拜登預計於下午4時15分（台灣時間周四早上8時15分）召開記者會，對外說明會談結果。