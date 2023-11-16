拜習會開場！拜登：競爭不會變衝突　習：地球容得下中美兩國

▲拜習會登場。（圖／路透社）

文／中央社

拜習會今天登場，美中領袖拜登和習近平開場發表談話。拜登告訴習近平，兩國應負責任管理競爭，美方希望朝此方向努力；習近平則表示，大國競爭並非現今趨勢，無法解決中美兩國和世界面臨的問題。

眾所矚目的拜習會今天登場，閉門會談前，美國總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平先後發言。拜登發言前保持微笑、緩和現場氣氛。

拜登開場先表示，很高興再次見到習近平，在美國接待他，感到很榮幸也很高興，並提及一年前，兩人在印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間會面，自那時之後，雙方官員就攸關美中兩國和世界的問題進行了許多重要討論。

拜登接著說，與習近平「面對面討論」是必要的，與習近平認識很久了，但意見不一定一致，不過雙方會談始終坦誠、直接、且有助於兩國。

拜登表示，領袖之間能清楚相互理解是重要的，不要有誤解或溝通不良，必須確保競爭不會變成衝突，也必須負責任地管理競爭，美國希望並朝著這個方向努力，當兩國尋求共同利益時，對人民和世界也有責任。

拜登提到雙方面臨的全球挑戰，包括氣候變遷和人工智慧都需要共同努力。

習近平隨後發言表示，過去一年發生很多事情，儘管全球走出疫情，但疫情仍持續帶來劇烈影響，供應鏈中斷狀態持續且保護主義抬頭，都是嚴重問題。

習近平說，中美貿易關係作為全球最重要雙邊貿易關係，必須為兩國人民帶來福祉，並為人類進步展現擔當。中美關係在過去50年多年來從不是一帆風順，「總會有這樣那樣的問題」，在曲折中向前發展。

他強調，「兩大國轉過身去不是一個好選項」，想改變對方是不切實際的，衝突對抗的後果誰都不能承受，「我還是一樣的想法」，大國競爭不是這個時代的趨勢，解決不了中美兩國和世界面臨的問題。

他說，「這個地球容得下中美兩國，我們各自的成功是彼此的機遇」。

他不諱言，中美兩國歷史文化、社會制度、發展道路不同皆為客觀事實，但只要雙方堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，一定可以超越分歧，找到兩大國正確相處之道，「我堅信中美關係的前途是光明的」。