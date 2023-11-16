拜登會晤習近平　閉門會談擬緩解緊張關係





▲美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天在舊金山北加州費羅麗莊園與中國國家主席習近平會晤。拜登與習近平11時過後一同現身，兩人握手後進場，隨後將進行閉門會談，預料將觸及一系列全球及雙邊重要議題，包括台灣。

美國總統拜登（Joe Biden）與習近平昨天抵達舊金山出席亞太經濟合作會議（APEC），在APEC領袖峰會舉行前，美中兩國元首今天進行雙邊會談。

會談地點刻意避開舊金山市中心的APEC會場，並保持高度機密，於具歷史意義的費羅麗莊園（Filoli）舉行，媒體被限制入場，白宮透過YouTube頻道直播。

拜登車隊約10時50分進入費羅麗莊園，習近平隨後抵達。兩人於11時過後現身，向鏡頭揮手致意後握手，隨即進入會場，現場有媒體詢問拜登，「要傳達什麼訊息給習近平」，拜登並未回應。

兩人隨後將舉行閉門會談，時間將比去年在印尼峇里島20國集團（G20）峰會期間的會談時間更長，這是拜登上任後兩人第2次會面，受到國際媒體關注。

美方隨行人員還包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）等官員。

美中在一系列關鍵議題上存在分歧，雙方會談預料將涉及中東衝突、俄烏戰爭、人工智慧，以及台灣議題，努力化解近一年來不斷升溫的緊張局勢。拜登預計於下午4時15分召開記者會，對外說明會談結果。

自美國媒體公布拜習會舉行地點後，原本要在市區抗議的反習團體更換地點，但當地今天實施封路至今晚8時，僅能在該區外圍進行抗議。