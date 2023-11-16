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日11歲女童亂丟BB彈到別人家　屋主竟殺她父母1死1重傷

▲新北市黃姓男子開設網路賭博網站，不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠下大筆債務未還，竟將2人雙手銬住囚禁廢棄水塔內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲屋主川口因住家被女童丟BB彈而暴怒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本北海道旭川市發生一起殺人事件，一名女童在回家路上朝陌生人家中扔BB彈，事後父母帶她登門與屋主見面時，卻慘遭屋主持刀猛刺，造成父死母重傷。女童在法庭上作證，當時聽到嫌犯喊「我要把你們殺了」！

日媒《北海道放送》報導，案件發生於2022年9月，當時11歲的女童與同學在回家路上，經過57歲嫌犯川口家時，朝他家亂扔BB彈。川口透過監視器發現女童惡作劇，大吼要對方給姓名和地址等個人資訊。

女童父母得知後便帶著她一同登門，等川口開門後，女童父親表示，雖然女兒犯錯，但要求女童留下家裡地址是否太超過。沒想到川口直接破口大罵「你在說什麼？」隨即拿出預藏在口袋裡的刀，朝女童父親猛刺，之後攻擊女童母親。

女童在庭上作證，當時還聽到川口說「我要把你們殺了」！她說她尖叫著要叔叔停下來。

檢查官指出，無業的川口當時帶有強烈的殺意，並清楚說出「我要把你們殺了」，還在女童父母親的背部、頸部等多處捅刀。辯護律師辯稱，川口在攻擊之前多次受到女童母親的口語批評，因川口恐懼而且患有精神障礙，被連續問問題後已無法判斷是非。

川口被依涉嫌謀殺以及謀殺未遂罪起訴，但他否認犯下謀殺罪，全案預計於12月1日宣判。

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