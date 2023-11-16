華盛頓郵報：習近平需借助拜習會鞏固領導地位

▲華盛頓郵報認為，習近平需要這場峰會來鞏固領導地位。（圖／路透社）



文／中央社

美國總統拜登和中國國家主席習近平將進行會談。「華盛頓郵報」認為，將中國共產黨改制成自己無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，面臨國內經濟低迷、內部壓力日增的他，此刻需要這場峰會來鞏固領導地位。

諸多大事仰仗拜登和習近平在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊進行的會談，兩位領導人在長達數月緊張和期待之後終將聚首。

華郵報導指出，美中雙方曾為台灣未來和飛越北美大陸的間諜氣球而怒嗆，北京對美國的全球「霸權遺毒」予以譴責，並以截然不同類型國際秩序的擁護者自詡。拜登政府則跟它的右翼前朝很像，都把崛起的中國當成美國在21世紀世界舞台上的主要挑戰，早就從國內和國際層面上在致力因應。

拜登和習近平某種程度上都希望峰會中有好事發生。拜登捲入支持烏克蘭和以色列這兩場既血腥又兩極分化的戰爭之中，可能將本週視為對中國降低緊張、穩定驟降關係的合適時機。與此同時，中國經濟低迷、資本外逃，北京堅持嚴苛防疫封控造成的嚴重損害程度仍待評估，習近平狀況大概更糟。

▼華盛頓郵報認為，習近平需要這場峰會來鞏固領導地位。（圖／路透社）



拜登接下來可能得面臨複雜競選活動，但是將中國一黨專政改制成圍繞自身無限期統治的習近平越來越被外界用放大鏡檢視，也需要這場峰會來鞏固領導地位。

專研美中關係的克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學家裴敏欣（Minxin Pei）認為，不可否認地，習近平牢牢掌握權柄，但是內部壓力日增恐將這個崛起中的大國帶上一條更危險道途。

裴敏欣說：「這像慢性病，而不是心臟病發作。如果繼續每下愈況將陷入惡性循環，習領導會開始面臨更多質疑，他的權威會進一步遭到侵蝕，這意味他的政策影響力將會變小，導致他的地位變得更不穩固。」

外界對拜習會成果期待不高可以理解，但是考量當前美中關係糟糕的程度，能夠重啟重大溝通管道、對未來繼續對話達成共識，那麼大概就算成功了。

兩位領導人可能商討加薩（Gaza）和烏克蘭的戰爭行為，只是應該會各說各話。他們也可能會談到氣候變遷和人工智慧（AI）科技快迅發展造成的集體問題，這些部分兩人會有更多共同點。

鼓吹兩國擁有更平靜關係人士則期盼加大力道減少兩個核武強權緊張關係。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸項目主任金萊爾（Lyle Goldstein）觀察指出：「讓雙邊關係出現真誠而且持久改善、將兩國關係導向遠離軍事競爭，這不但得靠在多邊峰會場邊進行一場短暫會晤，更要靠受到高層持續關注、至少進行兩個整天的年度峰會。」