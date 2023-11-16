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Coldplay雅加達開唱　反LGBT穆斯林團體封路示威

▲▼Coldplay雅加達開唱 反LGBT穆斯林團體封路示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲Coldplay雅加達開唱，反LGBT穆斯林團體封路示威。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

英國天團Coldplay（酷玩樂團）15日晚間在雅加達開唱，反LGBT穆斯林團體等逾百人下午在演唱會附近示威，導致交通阻塞，警方驅離民眾的過程爆發衝突。許多印尼人對示威不以為然，雖表示尊重但認為示威者僅是少數聲音。

英國搖滾天團Coldplay於15日晚間在印尼雅加達開唱，下午反LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別族群）穆斯林團體號召數百人，在演唱會場地格羅拉蓬卡諾體育館（Gelora Bung Karno）附近共同祈禱，以抗議挺LGBT的Coldplay在印尼開場。

數百名示威民眾席地而坐，並跟隨指揮車上的人大喊口號說：「別讓Coldplay及LGBT的宣傳橫行印尼。」

示威導致交通嚴重阻塞，印尼警方派出多名警力戒備，並多次要求民眾移至他處抗議。示威持續約2小時後，警方強制驅離民眾而引發衝突，有示威人士向警方投擲寶特瓶和垃圾，所幸雙方無人受傷。

示威民眾要求警方讓示威團體派代表巡視體育館周圍，以確保沒有任何LGBT的宣傳，像是標誌或符號等。

參與示威的吉安蒂（Gianti）向中央社表示，「無論是Coldplay或和LGBT有關的演唱會都與我的價值觀不符，LGBT對我們而言，就是土石流、地震、洪水和海嘯，若是在伊斯蘭教先知魯特的時代，他們就會被毀滅。」

她質疑，為何政府允許（讓他們來開唱），並說：「以前是不允許的，從來沒發生過這樣的事情，現在為何如此自由？」

另一名參與示威的年輕人菲克里（Fikri）則指出，Coldplay的演唱會違反現今的規範及宗教規則。他說：「很明顯，我們大部分的人都是穆斯林，因此我們只是以和平的方式表達我們（取消演唱會）的訴求而已。」他表示拒絕接受LGBT，因為大部分印尼人是穆斯林。

印尼是全世界穆斯林最多的國家，穆斯林人口佔85%，多數穆斯林傳統上以溫和態度實踐伊斯蘭教義。

對於反LGBT的穆斯林團體發起抗議Coldplay示威，也有許多印尼民眾對此不以為然。

Coldplay的歌迷安東尼（Antoni）告訴中央社，反Coldplay的人只是少數，他認為社會上還有很多事情比反對LGBT和抗議Coldplay更重要。

他說：「我認為Coldplay仍傳達許多事情，像是更多人道主義的訊息。若是宣傳LGBT，我不認為他們會這麼做。」

另一名歌迷阿美利亞（Amelia）也持類似看法。她說，她是從娛樂和音樂的角度看待演唱會，並說：「即使Coldplay支持LGBT，但就我個人而言，是從娛樂角度來看，而非從LGBT的角度。」

今晚將參加Coldplay演唱會的阿蒂亞（Adiya）說，她並非Coldplay的鐵粉，但Coldplay是陪伴她成長的樂團，因此很想看他們的演唱會。她認為，「針對LGBT，每個人都有自己的看法，我有自己的立場和信仰，我其實並不支持LGBT，但我也不會要求其他人要和我抱持同樣的觀點。」

阿蒂亞強調，今晚是為音樂而來，為體驗而來，不過她願意「尊重不同意見，示威可以，想表達意見也可以」。

另外，也有民眾認為，Coldplay能為印尼帶來不小商機。蜜切拉（Micella）說，Coldplay到印尼能增進經濟發展，因為外國人到印尼會促進觀光業。

她說：「不需示威，因為這一點小事，就阻礙印尼可能變更好的道路。」

儘管反LGBT穆斯林團體表示將會持續抗議，但印尼政府昨天已表示，Coldplay演唱會將會如期進行。

印尼觀光及創意經濟部長桑迪阿加（Sandiaga Uno）昨天說，Coldplay仍將按計劃演出。他表示「將與警方合作，確保演唱會順利、安全、愉快地進行」。

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