女遊客沙灘看海　突被「閃電擊中」當場慘死

▲34歲女遊客到哥倫比亞卡塔赫納的海邊遊玩時，被一道落雷劈中。（圖 / 翻攝自推特）

圖文／CTWANT

海邊或許是夏天消暑的好去處，但當雷雨來襲時，海灘也可能成為致命地點，這樣的狀況近日就發生在哥倫比亞，一名委內瑞拉籍的女遊客在海邊遊玩時，正好被一道落雷劈中，造成她瞬間倒地，雖然救生員發現後急忙過來救援，但她因為心臟驟停當場死亡。

從現場監視器可看到這驚悚瞬間，當時，這名委內瑞拉籍的34歲女遊客弗洛伊拉尼斯（Froilanis Maireth Rivas Román）站立在沙灘似乎在看海，附近還有其他遊客走動，下一秒，一道落雷竟劈了下來，弗洛伊拉尼斯當場被擊中並向前倒。

根據外媒報導，這起意外發生在本月14日的哥倫比亞卡塔赫納的海邊，當時，後方的旅客見狀後，嚇傻馬上蹲下，而救生員及其他遊客發現弗洛伊拉尼斯的情況也立即趕過來協助，遺憾的是，弗洛伊拉尼斯在醫護人員抵達之前，她就已經死亡，死因是心臟驟停，研判確實是雷擊造成的結果。

海灘沒有遮蔽物，加上海水導電性高，水裡的人首當其衝遭到雷擊，電流還會跟著海浪，一路蔓延到沙灘上，沙子浸了水容易通電，岸上遊客也不能倖免，遇上落雷想求自保，直接遠離海水才是上策。

天氣炎熱的時候，很多人喜歡到海灘戲水，但碰上壞天氣界要特別注意閃電打雷，由於沙灘沒有高聳的建築物，遊客很容易就被電擊，加上海水又有通電的特性，電流還會跟著海浪往上竄，岸上遊客也有觸電危險，如果在海灘遇到落雷，想求自保，最好直接遠離海水才是上策。

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