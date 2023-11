坦克開進院子！病患見士兵闖病房狂逃　以軍秀圖曝：我們來送物資

▲以軍闖入希法醫院時,院內的病患與兒童都嚇得放聲尖叫,但以軍卻聲稱他們是為送物資而來。(圖/路透)

以色列15日以哈瑪斯躲在醫院地底進行軍事行為為由,對希法醫院進行「精確而有針對性」的行動。如今,外媒採訪到多名醫院醫生和目擊者,還原以軍在凌晨闖入醫院時的緊張時刻,而以軍則表示,他們在發動襲擊前曾向院方發出警告,而士兵進入醫院是要為院內新生兒送去恆溫箱等物品。

an hour ago, this video was released from Al-Shifa Medical Complex, illustrating the damages caused to the intensive care unit and the painful condition of the patients there after today's targeted shelling#HelpAlShifaHospitalpic.twitter.com/5cKK28u6Hq — HiddenFacts (@khwuu) November 14, 2023

綜合外媒報導,外科醫生莫哈拉拉蒂(Ahmed El Mohallalati)指出,「醫院周圍在凌晨3點突然傳來猛烈槍聲,這些聲音聽起來十分靠近,讓人感到很害怕。不久後,坦克就從東邊大門開進了醫院,並停在急診室前。」

莫哈拉拉蒂與多位目擊者描述,坦克駛入希法醫院後,大批以色列士兵迅速下車分散到各處,並衝入醫院大樓搜尋地道,「醫院的四周頓時被各種武器瞄準,工作人員全嚇得躲了起來,但外圍和內部都爆發了槍擊事件」。

Panic at Al-Shifa hospital in Gaza where 1000s of Palestinian people, including journalists, have sought refuge



The Zionist army stormsed Al-Shifa Hospital to defeat the sick, wounded, injured, displaced, doctors, and nurses, and to take control over a medical place devoid of… pic.twitter.com/qa4CcjzRTI — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) November 15, 2023

從網上流出的現場影片可見,以軍闖入醫院後,原本在院內休養的人群突然慌亂地四處亂竄,導致醫院人聲鼎沸、人頭湧動,所有人都在忙著逃命。加薩衛生部負責監督多家醫院的扎庫特(Mohammed Zaqout)怒斥,「以軍衝進醫院帶來了混亂,兒童、病患全都害怕得拼命尖叫」。

儘管加薩不斷抨擊以軍攻擊醫院的行為,但以色列卻認為,哈瑪斯在希法醫院地底設立指揮中心,破壞了醫院在戰時受保護的地位,而且他們事前已為哈瑪斯和院方預留了足夠的時間,逼迫他們停止院內的一切活動。

▲以軍聲稱士兵進入希法醫院是為了將嬰兒食品和藥物交給院方。(圖/翻攝自Telegram)

希法醫院的醫生卡列德(Khaled Abu Samra)向CNN證實,院方確實在以色列襲擊醫院前30分鐘收到警告,要求他們遠離窗戶和陽台。以色列也表示,進入醫院的以軍都會講阿拉伯語,並且帶了醫療用品、嬰兒食品、恆溫箱和其他設備,要為院內的患者與新生兒提供協助,但他們卻在進入醫院前遇到爆炸裝置和哈瑪斯分隊。