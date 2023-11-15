坦克開進院子！病患見士兵闖病房狂逃　以軍秀圖曝：我們來送物資

▲以軍闖入希法醫院時，院內的病患與兒童都嚇得放聲尖叫，但以軍卻聲稱他們是為送物資而來。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列15日以哈瑪斯躲在醫院地底進行軍事行為為由，對希法醫院進行「精確而有針對性」的行動。如今，外媒採訪到多名醫院醫生和目擊者，還原以軍在凌晨闖入醫院時的緊張時刻，而以軍則表示，他們在發動襲擊前曾向院方發出警告，而士兵進入醫院是要為院內新生兒送去恆溫箱等物品。

an hour ago, this video was released from Al-Shifa Medical Complex, illustrating the damages caused to the intensive care unit and the painful condition of the patients there after today's targeted shelling#HelpAlShifaHospitalpic.twitter.com/5cKK28u6Hq — HiddenFacts (@khwuu) November 14, 2023

綜合外媒報導，外科醫生莫哈拉拉蒂（Ahmed El Mohallalati）指出，「醫院周圍在凌晨3點突然傳來猛烈槍聲，這些聲音聽起來十分靠近，讓人感到很害怕。不久後，坦克就從東邊大門開進了醫院，並停在急診室前。」

莫哈拉拉蒂與多位目擊者描述，坦克駛入希法醫院後，大批以色列士兵迅速下車分散到各處，並衝入醫院大樓搜尋地道，「醫院的四周頓時被各種武器瞄準，工作人員全嚇得躲了起來，但外圍和內部都爆發了槍擊事件」。

Panic at Al-Shifa hospital in Gaza where 1000s of Palestinian people, including journalists, have sought refuge



The Zionist army stormsed Al-Shifa Hospital to defeat the sick, wounded, injured, displaced, doctors, and nurses, and to take control over a medical place devoid of… pic.twitter.com/qa4CcjzRTI — Daniella Modos - Cutter -SEN (@DmodosCutter) November 15, 2023

從網上流出的現場影片可見，以軍闖入醫院後，原本在院內休養的人群突然慌亂地四處亂竄，導致醫院人聲鼎沸、人頭湧動，所有人都在忙著逃命。加薩衛生部負責監督多家醫院的扎庫特（Mohammed Zaqout）怒斥，「以軍衝進醫院帶來了混亂，兒童、病患全都害怕得拼命尖叫」。

儘管加薩不斷抨擊以軍攻擊醫院的行為，但以色列卻認為，哈瑪斯在希法醫院地底設立指揮中心，破壞了醫院在戰時受保護的地位，而且他們事前已為哈瑪斯和院方預留了足夠的時間，逼迫他們停止院內的一切活動。

▲以軍聲稱士兵進入希法醫院是為了將嬰兒食品和藥物交給院方。（圖／翻攝自Telegram）

希法醫院的醫生卡列德（Khaled Abu Samra）向CNN證實，院方確實在以色列襲擊醫院前30分鐘收到警告，要求他們遠離窗戶和陽台。以色列也表示，進入醫院的以軍都會講阿拉伯語，並且帶了醫療用品、嬰兒食品、恆溫箱和其他設備，要為院內的患者與新生兒提供協助，但他們卻在進入醫院前遇到爆炸裝置和哈瑪斯分隊。