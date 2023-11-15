「3年前出軌」老婆懷孕！尪怕是別人的種　要求親子鑑定雙方大吵

▲ 男子雖然與老婆重修舊好，心中的懷疑卻難以抹滅。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

另一半出軌後要怎麼面對？國外一名男子近日在社群上發文，表示妻子曾出軌被發現，當時2人花了一點時間才和好如初，近日妻子告訴他自己懷孕了，雖然男子非常開心，但仍會忍不住懷疑孩子不是自己的種，也因此提出想要做親子鑑定。夫妻2人對此大吵一架，原PO發文尋求網友意見。

原PO於11月13日發文，表示妻子3年前曾出軌友人，但之後2人努力的修復關係，原以為已經沒事，不料在得知妻子懷孕後仍忍不住亂想，「雖然我最初的反應是幸福」，原PO擔心孩子根本不是他的，「『她以前也這麼做過』的想法突然出現在我的腦海裡」。

為了讓自己安心，原PO提出要做親子鑑定，但妻子無法接受，2人爆發爭吵。妻子認為2人已經努力修復關係，丈夫不該懷疑她，而原PO看到老婆的激烈反應後又更擔心，坦言「我仍然對進行親子鑑定抱持強烈的感覺。」

該則貼文引來不少有相同經驗的網友回覆，表示原PO並不孤單，「我先生20幾年前出軌，儘管我們現在都50多歲了，我仍然時不時查看他的手機」，這位網友做出結論，「愛可能會回來，但懷疑永遠存在」。多數網友都認為原PO妻子是自食惡果，「這就是不忠的後果，失去了伴侶的信任」、「在出生時進行親子鑑定，在得到確認之前不要計劃任何事情（嬰兒房、預約醫生等）」。

一名網友稱自己聽過類似案例，一名男子罹患睪丸癌後被切除一側睪丸，醫生也告知他以後可能無法生育，沒想到此時男子的老婆懷孕了。那位老婆堅持做親子鑑定，「因為她知道自己從未出軌，孩子的爸就是他。」最後有網友分析出軌者心態，表示「唯一的解決辦法是開放和誠實的溝通、同理心和耐心」。

延伸閱讀

▸ 埔里三獻清醮12月「齋戒吃素5天」 民眾怨宗教綁架鎮公所回應了

▸ 李炳輝妻罹帕金森氏症又中風…吃飯衝廁所吐3次 他代求尾牙：是救命錢

▸ 月光妹被雙親突問「存款有多少」急了 她難以啟齒求助網友點出真相