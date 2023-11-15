滑臉書找到「高報酬工作」！人妻遇詐騙慘賠170萬　崩潰賣地籌錢

▲越南一名人妻為了賺錢，在網路上找到一份報酬很高的工作。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

屋漏偏逢連夜雨！越南一名人妻罹患重病，需要錢治病，為了幫丈夫分攤壓力，在網路上找到一份報酬很高的工作，怎料竟是詐騙集團的陷阱，使得一家人被騙走13億越南盾（約新台幣171萬元），求助無門。

據《docnhanh》報導，人妻和丈夫在南定省一個村莊開了餐館，客源和收入穩定，但是她2022年年中發現自己健康惡化，檢查發現得了可怕的疾病，令她逐漸無法工作，只能待在家裡，經濟重擔全落在丈夫身上，不僅要照顧她，還有年邁的父母和3個孩子，她不忍心所以試圖在網路找兼職工作。

人妻10月初在臉書看到一則徵才廣告，很快便認識一名女子，對方告知只要加入，就會獲得100美元的資金，還能免費在國際知名電子商務網站開店，合夥人承諾她會有穩定收入，甚至會有其他獎金，且不需要購買產品，所以不會有貨物囤積的壓力，「每筆訂單最低利潤為13%」，她認為這份工作很適合自己，立刻報名加入。

人妻估算自己的經濟能力，並分析市場需求，選擇兒童玩具、裝飾品等價格在15美元以下的商品，一開始每天可以賣出3到4筆訂單，帳戶馬上收到100美元的資金，過幾天後還有利息，讓她覺得很安心，也向丈夫分享自己的新工作，而丈夫也對她予以支持。

▲ 人妻發現自己落入詐騙集團的圈套。（圖／翻攝自docnhanh）

但她萬萬沒想到，訂單數量快速增加，還出現其他高價值產品，遠遠超過她可以支付的能力，詢問客服的答案是：「因為賣得好，公司必須增加暢銷的商品」，到了10月19日，一名顧客主動要求購買價值超過3億越南盾的商品，「他們強迫我付款，如果我不照做，客戶就會投訴公司，我的商店就會失去聲譽」，後來才意識到，這些顧客都是內定的。

人妻被公司稱讚銷售成績很好，並告知「只要存入5000萬越南盾，就可以獲得800萬越南盾的獎金」，她照做也拿到了10億越南盾，但每次支付完訂單，就會收到一份新訂單，光是進口貨物就花費13億越南盾，還有4億越南盾的利息，這時她才驚覺受騙，因為對方會找理由要她儲值。

人妻在20多天損失超過13億越南盾，這是他們多年的積蓄，包括看病的治療費用，更棘手的還有借錢的利息。丈夫也不忍責備她，因為當時他也支持，只好將醫療紀錄發給詐騙集團，懇求對方手下留情。為此，一家人不得不賣掉土地，甚至不敢報警，怕被村民知道，以後沒有他們的容身之處。

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