大阪世博倒數500天　9萬人連署「要求停辦」！3原因惹民怨

▲大阪關西世博會倒數500天，市民團體連署要求取消。（圖／翻攝自Facebook／Expo2025 大阪・関西万博）



實習記者任庭儀／編譯

日本大阪市市民團體收集逾9萬人簽名並點出3大原因，呼籲取消2025年大阪關西世界博覽會。據悉，此次世博會面臨許多挑戰，不僅場館建設進度落後，建材與人力成本上漲也使經費不斷增加，種種跡象令市民失去信心，要求重新檢視舉辦世博會的必要性。

根據日本《共同社》報導，日本大阪市預定於2025年舉辦為期6個月的世界博覽會，市民團體「怎麼辦大阪的未來網絡」14日卻向日本國際導覽協會、世博推進局提交逾9萬人簽名的連署書，點出公款像流水般消逝、在國內外皆不受歡迎、計畫大幅延遲等3大原因，要求取消2025年大阪世博會。

此次連署透過紙本及網路徵集簽名，敦促取消世博會。其中有民眾質疑，「活動僅半年，卻要投入近2000億日圓（約新台幣426億元）人民稅金當作建設費嗎」；也有人擔憂，為解決工程延宕並如期舉行，將導致建築工人被迫過度勞動。

現年81歲的「怎麼辦大阪的未來網絡」事務局局長馬場德夫受訪表示，「世博會應該立即取消。現在取消的話，只會花費300多億日圓，愈晚決定費用就愈高。」對此，世博推進局回應，「將（把訴求）帶回去探討如何應對。」

大阪關西世博預計於2025年4月13日至10月13日舉行，距今僅剩500日，但建設場館的50多國中，還有一半國家尚未與建商簽約，工程進度嚴重落後，再加上建材、人力成本節節攀升，參展國紛紛請求主辦國提供協助，令日本政府十分頭痛。