惡魔醫下藥猥褻孕婦！被投訴後打嗎啡殺人　性侵女童百次被判23年

▲麥格倫因多次犯下性侵和猥褻罪而被判入獄23年。（圖／翻攝自英國警局官網）

記者葉睿涵／編譯

澳洲一名「惡魔醫生」被揭發下藥迷暈懷孕的女病患，對她施以猥褻，事發後還闖入女患者的公寓，為她注射嗎啡致死。這起謀殺案被揭發後，這名醫師也被踢爆「定期性侵」4歲的小女孩多達數百次，令人髮指的惡行讓他被判入獄23年。

綜合BBC與《鏡報》報導，來自英國的62歲男子麥格倫（Michael McGrane），1997年在澳洲布里斯本（Brisbane）執業時，對多名女病患下藥並猥褻她們，直到一名懷孕7個月的女患者發現不對勁後，向澳洲健康權利委員會投訴，才揭發了這名「惡魔醫生」的惡行。

然而，就在事發僅僅2個月後，這名孕婦就被發現遭人注射致命劑量的嗎啡，死在自己的公寓裡。隨後，法院判定麥格倫謀殺罪名成立，而他也承認自己性侵了另外9名女性，其中至少有4人是被他下藥後，趁對方昏迷逞慾。麥格倫在澳洲坐了10年牢後，被遣返回英國。

2022年年底，麥格倫被發現持有近1600張兒童不雅照片，而被判入獄9個月，事後又有一名女子向警方報案，聲稱自己在4至12歲間多次遭麥格倫性侵，導致她「身心靈遭遇不可逆轉的傷害」。

這名受害人回憶，麥格倫一開始只是扒光她的衣服後進行愛撫，但隨著性騷擾的次數越來越多，這名狼醫開始對她施以「數百次的性侵」，甚至還會「定期性侵」她，「我試圖告訴學校老師發生了什麼事，卻被關進一個小黑房，並被告知不要亂說話」。

這名如今已成年的受害者怒斥，「這個男人奪走了我的童年，偷走了我的純真，讓我淪為一個膽小、沉默、內疚的孩子，不再相信任何人。在看到麥格倫還在持續性虐待女性後，我意識到我必須將我受到的傷害說出來，不能讓這個人逍遙法外。」

法院最近做出判決，認定麥格倫的性侵與猥褻罪名成立，並將入獄23年。偵緝警司羅布（Rob Pritchard）表示，這一判決將讓麥格倫為其「墮落的行為付出代價」，同時希望此舉能為受害者們帶來安慰。