保護記者委員會：以巴衝突致42名媒體工作者殉職

▲加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營遭轟炸。（圖／路透）

文／中央社紐約14日綜合外電報導

根據「保護記者委員會」（CPJ）今天公布的最新統計，自10月7日以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）戰爭爆發以來，至少有42名記者遇害，還有許多人失蹤或受傷。

美國新聞網站Axios報導，這麼多記者在如此短的時間內喪命，令人震驚。與此相較，總部位於紐約的「保護記者委員會」指出，2022年至2023年，有15名記者在烏克蘭遇害。

37名在以哈戰爭中死亡的巴勒斯坦記者中，多數死於以色列轟炸。

以色列亦有4名記者在哈瑪斯的襲擊中喪生。另有1名黎巴嫩記者在一場攻擊中送命，黎巴嫩政府將這件事歸咎於以色列飛彈攻擊。

許多罹難的媒體工作者是攝影記者或攝影師，他們在當地試圖記錄這場衝突。

▲加薩遭以色列持續轟炸 。（圖／路透）



駐貝魯特的路透社攝影師阿布杜拉（Issam Abdallah）上月底在黎巴嫩南部一場襲擊中身亡，另有6名記者受傷，包括2名路透社記者，以及法新社和半島電視台（Al Jazeera）記者。

路透社總編輯賈樂尼（Alessandra Galloni）呼籲以色列調查阿布杜拉的死亡，她指出：「現場目擊者說，讓阿布杜拉喪命的砲彈來自以色列。」

路透社上月報導，以色列國防軍（IDF）曾表示，以軍無法保證在加薩走廊（Gaza Strip）工作的記者安全。

根據國際人道法，記者被視為平民，不應成為攻擊的直接目標。

新聞自由擁護者已開始向以色列和相關各方施加壓力，要求結束這些影響平民生活的軍事行動，包括記者在內。

保護記者委員會的中東和北非計畫專員曼蘇爾（Sherif Mansour）說：「這個地區的記者正為報導這場令人心碎的衝突做出巨大犧牲，各方必須採取措施確保他們安全。」

保護記者委員會指出，「面對以色列軍隊的地面攻擊、毀滅性的以色列空襲、通訊中斷和大規模停電」，記者在加薩冒著極高風險。

全國記者俱樂部（National Press Club）敦促美國政府官員與以色列政府會面時「提出記者安全問題，以保護所有在現場工作的記者」。