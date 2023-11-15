把錢擋在門外！　OpenAI宣布：暫停開放ChatGPT付費用戶註冊

▲ OpenAI宣布，暫時不開放ChatGPT付費用戶註冊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

人工智慧公司OpenAI旗下的生成式聊天機器人ChatGPT堪稱是紅遍全球，照理說應該趁勝追擊，如今卻有消息指出，OpenAI將暫停ChatGPT付費用戶ChatGPT Plus的註冊，原因竟是「用戶太多」。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）於15日發文表示，近期將會暫停付費用戶ChatGPT Plus的註冊功能。而停止註冊的原因主要是用戶的使用量已經超過目前OpenAI所能承受的範圍，為了確保每個人有良好的使用體驗，所以不得不做出這樣的決定。

▲ 執行長發文宣布暫停註冊。（圖／翻攝自社群網站X）

阿特曼也強調，免費用戶還是能註冊使用，他也建議用戶下載ChatGPT的App並完成登錄，等到可以開放付費用戶註冊時，將會第一時間收到通知。

據了解，ChatGPT分為ChatGPT與ChatGPT Plus兩種，而ChatGPT Plus就是ChatGPT的付費升級版，先前推出GPT-4時便僅開放ChatGPT Plus用戶使用，代表僅有ChatGPT Plus的用戶可體驗ChatGPT最完整功能。

目前有消息指出，ChatGPT會員註冊人數已經突破1億人，其中付費訂閱用戶ChatGPT Plus人數則超過20萬人。

▲ 目前ChatGPT已經停止用戶進行付費訂閱。（圖／翻攝自ChatGPT）

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