　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

把錢擋在門外！　OpenAI宣布：暫停開放ChatGPT付費用戶註冊

把錢擋在門外！OpenAI宣布暫停開放ChatGPT付費用戶註冊　驚人原因曝光

▲ OpenAI宣布，暫時不開放ChatGPT付費用戶註冊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

人工智慧公司OpenAI旗下的生成式聊天機器人ChatGPT堪稱是紅遍全球，照理說應該趁勝追擊，如今卻有消息指出，OpenAI將暫停ChatGPT付費用戶ChatGPT Plus的註冊，原因竟是「用戶太多」。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）於15日發文表示，近期將會暫停付費用戶ChatGPT Plus的註冊功能。而停止註冊的原因主要是用戶的使用量已經超過目前OpenAI所能承受的範圍，為了確保每個人有良好的使用體驗，所以不得不做出這樣的決定。

把錢擋在門外！OpenAI宣布暫停開放ChatGPT付費用戶註冊　驚人原因曝光

▲ 執行長發文宣布暫停註冊。（圖／翻攝自社群網站X）

阿特曼也強調，免費用戶還是能註冊使用，他也建議用戶下載ChatGPT的App並完成登錄，等到可以開放付費用戶註冊時，將會第一時間收到通知。

據了解，ChatGPT分為ChatGPT與ChatGPT Plus兩種，而ChatGPT Plus就是ChatGPT的付費升級版，先前推出GPT-4時便僅開放ChatGPT Plus用戶使用，代表僅有ChatGPT Plus的用戶可體驗ChatGPT最完整功能。

目前有消息指出，ChatGPT會員註冊人數已經突破1億人，其中付費訂閱用戶ChatGPT Plus人數則超過20萬人。

把錢擋在門外！OpenAI宣布暫停開放ChatGPT付費用戶註冊　驚人原因曝光

▲ 目前ChatGPT已經停止用戶進行付費訂閱。（圖／翻攝自ChatGPT）

延伸閱讀
聘金66萬指定嫁妝…男友媽討「整棟6台冷氣」　她氣炸：吃人夠夠
女神收割機2／鹿希派「美女配野獸」　校花新歡獲吳宗憲認可
入贅有錢人家…男子和丈母娘大吵被趕出去　妻追上來「1句話超心寒」

ET快訊
趙雅芝慶70歲「凍齡外貌超狂」！網嘆：醫美都達不到
大鐘獎／李炳憲第4度拿下影帝！　金瑞亨獲影后寶座
辭掉副理職「澳洲打工度假」月領10萬！他待半年爽喊：不想回台
街擁蔡瑞雪被拍！　孫麥傑IG「另類同框照」高調放閃
快訊／藍白合達成共識　韓國瑜16字回應：和平繁榮終現曙光
指陳時中買疫苗污1億美元　吳子嘉「深喉嚨」現身
哈孝遠姊弟鬧翻　「半年沒聯絡」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

希法醫院30人被抓！遭以軍扒光蒙眼審問　醫怒：帶物資救人都是騙

大阪世博倒數500天　9萬人連署「要求停辦」！3原因惹民怨

暗殺記者！俄殺人犯打仗6個月「獲普丁特赦」　家屬控：侮辱亡者

坦克開進院子！病患見士兵闖病房狂逃　以軍秀圖曝：我們來送物資

「3年前出軌」老婆懷孕！尪怕是別人的種　要求親子鑑定雙方大吵

把錢擋在門外！　OpenAI宣布：暫停開放ChatGPT付費用戶註冊

墜谷30層樓深！印度巴士衝出公路「36死19傷」　現場屍橫遍野

拜習會幕後「每一步都精心設計」　習近平窗外風景也有安排

貝里斯宣布斷交以色列　控違反國際法！以巴衝突以來拉美第2國

滑臉書找到「高報酬工作」！人妻遇詐騙慘賠170萬　崩潰賣地籌錢

童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

泰勒絲演唱會結束「飛奔擁吻男友」　台上改歌詞告白..爸爸嗨到狂拍手XD

天兵爸害女兒褲子當裙穿 媽看傻警惕：注意豬隊友

《非法正義》南朋友脫衣服了❤️　南柱赫「以暴制暴」打趴犯罪者

林柏宏泳池激吻Lulu成「中央空調」　當她面「帶妹回家」又曖昧峮峮

考績被打丙！彰警拍片報復所長　屁夾仙女棒跳舞遭記1大過處分

希法醫院30人被抓！遭以軍扒光蒙眼審問　醫怒：帶物資救人都是騙

大阪世博倒數500天　9萬人連署「要求停辦」！3原因惹民怨

暗殺記者！俄殺人犯打仗6個月「獲普丁特赦」　家屬控：侮辱亡者

坦克開進院子！病患見士兵闖病房狂逃　以軍秀圖曝：我們來送物資

「3年前出軌」老婆懷孕！尪怕是別人的種　要求親子鑑定雙方大吵

把錢擋在門外！　OpenAI宣布：暫停開放ChatGPT付費用戶註冊

墜谷30層樓深！印度巴士衝出公路「36死19傷」　現場屍橫遍野

拜習會幕後「每一步都精心設計」　習近平窗外風景也有安排

貝里斯宣布斷交以色列　控違反國際法！以巴衝突以來拉美第2國

滑臉書找到「高報酬工作」！人妻遇詐騙慘賠170萬　崩潰賣地籌錢

門診一堆人過敏！醫警告「1件事沒做」秒發作　苦主驚：來不及了

女團幻藍小熊自認有少女心！團員爆對許光漢暈船「擇偶條件曝光」

IEATxCTOT首度聯手　舉辦「加拿大商機分享會」

大鐘獎完整名單／韓孝周當媽奪視后　《水泥烏托邦》6冠王大贏家

孫儷同框《甄嬛傳》反派安陵容　陶昕然怕被掐死：目前是好朋友

陸委會「eye台灣win兩岸」短片比賽　「吸引力法則」獲首獎

相隔6年重回東京巨蛋　陳傑憲： 我要提醒自己

台南市安衛家族「獎」不停　再獲勞動部獎項肯定

大鐘獎／李炳憲第4度拿下影帝！《天空之城》金瑞亨斬獲影后寶座

團客令解禁卻有限額　邱太三：會與業者在實際需求上討論

虎爺降駕狂灌半瓶可樂！　眾人勸退駕下秒後仰倒地

國際熱門新聞

日本民眾被車撞1死1傷　台籍女駕駛被逮

伯請嫩妹吃香蕉！男暴怒一腳踹死他

台女撞飛母女1死1重傷　千名日網友檢討交通問題

台女撞飛日本母女！女嬰遭卡車底不治

影片曝！女友被請吃香蕉　醋男竟飛踢踹死阿伯

化妝回春太驚人　媽媽變女兒

Visit Japan Web出現詐騙App

美股大漲489點　輝達創歷史新高

釋放人質換停火！　拜登：以哈談判接近達成協議

12歲童顏　老公跟她牽手被轟變態

網美6周海撈30幾萬　整個人都是假的

男激戰女優拍片　命根被3m巨蟒咬爆血

以色列人質命喪空襲　以軍證實死訊

拜習會目標　拜登：恢復美中正常溝通

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

愷樂驚爆離婚了！

大陸第一網紅「無P照片」流出！　身材比例超詭異

初次見她才13歲！37歲諧星苦等童星成年　秒宣布：我們要結婚了

快訊／藍白整合！侯友宜、柯文哲依現有民調勝負　18日公布結果

明仁會分會長「超正老婆」照曝光！　撐病體跳舞扛家

Jennie霸氣用50億現金買別墅！

7-ELEVEN霜淇淋有新口味了！統一布丁口味開賣

韓國瑜珈老師超美！IG粉絲衝破50萬人

南部最美女警找到了　反詐影片仙氣炸裂

NBA勇士、灰狼爆衝突　K湯球衣遭撕爛

「3星座」2024年超級好運！事業、財運大躍進

行人糾正運將抽菸被毆　倒地遭來車輾斃

預算2萬出國能去哪？內行人激推日本「1聖地」

女老師性侵小六男童9次懷孕生子　重判17年半

離婚中夫妻「酒店相遇」爆衝突　男模出手奪夫命

更多

最夯影音

更多
童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！

童被狗追「錢掉了」呆立站牌前　末班車運將霸氣護送：幫你出！
阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

阿信見提詞機寫「預備起」笑場XD　石頭笑喊：我們是五月天好嗎？

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

ELLA不當小腰果乾媽「全留給勁寶」　Selina已登記？她機靈拒套話

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

該在一間公司待多久？　網友勸「跳槽！去當人才」

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

去營隊遇到「出事惹阿北」　乘客狂尖叫：路很小啊～

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面