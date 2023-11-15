31,000英尺高空「活馬衝出貨艙」　機師崩潰求救：需要立刻折返

▲因為機上有不受控活馬亂跑，讓機師被迫遣返飛機。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

亞特蘭大冰島航空(Air Atlanta)一架飛機從紐約機場起飛後不久，機師突然連絡塔台要求折返降落，原來機上運送的一匹馬竟然掙脫束縛衝出貨艙，還不受控在機上亂竄，混亂的情況讓機師無法招架，只好立即返回原機場。

這架波音747貨機9日下午4時左右，從美國紐約甘迺迪機場(New York's JFK International Airport)出發，預計飛往比利時，然而起飛後沒有多久，當飛機飛到31,000 英尺高空時，飛行員卻向塔台要求希望能立即折返回原機場降落。

飛行員告訴塔台，「我們是一架貨機，機上載著活的動物，有一匹馬已經衝出貨艙，我們沒有遇到飛行方面的問題，但是現在需要折返回紐約，因為無法安全控制住這匹馬」，同時要求飛機降落時，要有一名獸醫在場。

貨機得到塔台許可後，為了減輕飛機重量，還在麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)附近傾倒了約20公噸燃油。飛行報告中指出，這架飛機順利降落後，於當日下午6時35分再次出發，並且於隔日上午6時49分抵達比利時列日市(Liege)，沒有對外說明馬匹後來的情況。