睡覺冷颼颼！日本專家教「最暖蓋被法」　1招變暖超有感

▲ 日本睡眠專家分享「最暖蓋被法」，重點是要掌握好蓋被順序。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

這幾天全台降溫有感，本周更預計有強烈冷氣團來襲，屆時恐出現10度以下的低溫，對此，不少民眾怕晚上睡覺時著涼，紛紛拿出毛毯及羽絨被，但是棉被要怎麼蓋最暖呢？先前有日本睡眠專家就分享，重點是要掌握好「蓋被順序」，其實只需要1條羽絨被加上毛毯，就能有顯著的保暖效果。

日本睡眠專家Hirano Mari先前受訪時曾表示，羽絨被質地輕柔、保溫程度高，特性就是要接觸人體，羽絨被感受到體溫後會些微膨脹，進而阻擋人體與冷空氣接觸，維持人體睡眠時的溫度，產生溫暖感，睡眠專家指出，這時若在羽絨被上再蓋一層毛毯，保溫效果就會更好。

另外，若將毛毯鋪在床墊上方，身體上再蓋羽絨被，可以減少熱能流失，讓背部更加温暖，保暖的效果更甚「羽絨被上蓋毛毯」，睡眠專家提醒，民眾可以依照自己身體的感受，以及當天天氣狀況，決定要選擇何種棉被的保暖蓋法。

最後專家也分享如何分辨毛毯的方向，第一步可以留意標籤所在位置，通常毛毯標籤會縫在正面，毛毯正面的毛質密度較高、觸感較滑順；底面密度較低、觸感較粗，若要防止毛毯移位，「不論毛毯蓋在被子的上面還是下面，都要將毯子的反面朝向被子，才能借助毛毯的摩擦力，讓被子不容易滑動」。

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