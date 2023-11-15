暗殺記者！俄殺人犯打仗6個月「獲普丁特赦」　家屬控：侮辱亡者

▲殺害人權記者的兇手哈吉庫爾巴諾夫獲普丁特赦。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

為補充在俄烏戰場損失的兵力，俄羅斯國防部招募數萬名獄囚上前線，其中包括犯下重大謀殺案的兇手。2006年殺害知名人權記者波利特科夫斯卡雅（Anna Politkovskaya）被定罪的一名男子，也以此為條件獲得總統赦免，令受害者家屬相當不滿，認為這是對亡者的侮辱。

波利特科夫斯卡雅當時是《新報》（Novaya Gazeta）調查記者，她以捍衛人權出名，在報導中直言不諱批評總統普丁、揭發俄軍在車臣的暴行，多次獲得國際性新聞報導獎，卻也因此被克里姆林宮視為眼中釘，2006年在自家公寓慘遭暗殺，當時年僅48歲，其中一名兇手、前特警哈吉庫爾巴諾夫（Sergei Khadzhikurbanov）2014年被判處20年有期徒刑。

▲人權記者波利特科夫斯卡雅2006年在自家公寓遭槍殺身亡。（圖／達志影像／美聯社）



綜合CBC NEWS、《衛報》報導，哈吉庫爾巴諾夫的律師米哈爾奇克（Alexei Mikhalchik）14日告訴俄媒RBC，他的當事人在烏克蘭前線服役6個月後獲得赦免，此後又與俄羅斯國防部簽署另一份合約，繼續留在武裝部隊服役，且還獲得部隊中指揮職位。

波利特科夫斯卡雅的2個孩子在聲明中指出，「對我們來說，這種『赦免』並不是兇手贖罪或悔改的證據，這件事可怕且不公正...這是對一位因信仰和職業道德而被殺害的人的侮辱。」

自2022年夏天以來，俄羅斯國防部和傭兵組織瓦格納已招募數萬名囚犯，只要他們在烏克蘭戰場待滿6個月並存活下來，即可恢復正常生活，無需服完剩餘刑期。