借鏡俄烏戰爭　美國會USCC建議台灣部隊赴美受訓　

▲USCC建議五角大廈在美國本土訓練台灣部隊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓14日綜合外電報導

美國「國防新聞」網站報導，美國國會授權成立的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）建議五角大廈在美國本土訓練台灣部隊，以讓他們熟練台灣軍購的新武器平台。

「國防新聞」（Defense News）報導說，跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）在今天公布年度報告中提出這項建議，不過台灣可能已有派遣數以百計軍人赴美訓練的計畫。

美中經濟暨安全檢討委員會主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）告訴記者，這項建議目的是確保台灣在接收這些武器時就已知道如何使用，「如此一來就不必在接收武器後還要再花6個月訓練，省去中間的空檔便可實際操作運用」。

白嘉玲說：「大家從烏克蘭（戰爭）學到的教訓在於，對軍隊來說，在實際接獲先進技術及在戰場上需要用到它之前就接受培訓非常重要，因為這中間會延宕很久。」

所謂的延宕是指台灣已同意向美國採購大量武器累計約190億美元，但迄今尚未收到，原因包括供應鏈問題、承包和採購延遲，以及外國軍事銷售制（FMS）程序冗長的技術和安全審查等種種因素影響。

美中經濟暨安全檢討委員會副主席黃之瀚（Alex Wong）接受「國防新聞」訪問時特別提到F-16戰鬥機，他說：「到目前為止，台灣軍隊正在某些武器平台上進行訓練。這並非無前例。不過，目前還沒有對尚未交付的武器系統進行再次訓練。其中一些對於特定部隊而言是新的（系統）。」

黃之瀚說，委員會的建議將「採用我們過去交付F-16系列戰機已有的範本」，並將其應用在新的武器系統上。

台灣估計以80億美元採購66架較新型F-16戰機，占整體軍售很大一部分。

根據「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，台灣的國防部長邱國正2月曾告訴記者，政府將派軍人赴美接受武器系統和軍事作戰訓練，但未披露人數。美國也會派少數軍人在台訓練台灣部隊；總統蔡英文於2021年證實美軍在台協訓。

身為立法院外交及國防委員會成員的民進黨立委王定宇上週告訴英國廣播公司（BBC），台灣計劃派遣兩個營的地面部隊到美國。台灣一個營可多達600人，這顯示台灣部隊赴美訓練人數大幅增加。

美國國防部發言人薩波（John Supple）告訴「國防新聞」：「我們不對具體行動、交流或訓練發表評論，但我要強調，我們對台灣的支持和與台灣的防務關係，仍然與中華人民共和國當前構成的威脅對齊。我們對台灣的承諾堅若磐石，並致力維護台海和區域和平穩定。」