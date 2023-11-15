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電影院後巷發現全身血殘破屍　27歲女突然遇害「陳屍公司附近」

電影院後巷發現全身血殘破屍　27歲女突然遇害「陳屍公司附近」。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子突然死亡，對親友同事造成打擊。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國加州27歲女子古德溫(Tatum Goodwin)下班與朋友小酌，隔天上午被人發現陳屍在工作地點附近的戲院後方，警方從死者身上傷勢判斷，很有可能是遭人殺害，不幸消息讓親友與同事難以置信，一名甜美、美麗的女孩竟然死得如此悽慘。

一名建築工人12日上午8時20分左右，在拉古納海灘(Laguna Beach)海洋大道(Ocean Avenue)200號街區一個偏僻小巷子中，發現27歲女子古德溫滿是傷痕的遺體。警方表示，從死者身上傷勢判斷，生前應該是遭人毆打殺害。

古德溫的朋友透露，古德溫事發前一晚，下班後和朋友們在附近酒館Ocean Avenue歡聚，喝了一杯酒，「她是一個充滿愛心，誠實的人，絕對不會想到這種事會發生在她身上」。有報導指出，當地一名居民凌晨2時曾聽到尖叫聲，結果6小時後，古德溫的屍體被人發現。

古德溫陳屍的地點就在她上班的餐廳附近，她在該餐廳擔任副理約4年多，不幸消息讓餐廳老闆表示，「她不應該獲得這樣的下場，她是一個很美麗的人，這件事不僅對我造成打擊，也對我們的團隊影響很大」。當局正在確認古德溫死因，追查凶嫌下落。

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