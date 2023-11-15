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北韓成功測試新固態燃料引擎　掛飛彈可助攻美關島基地

▲▼北韓11月11、14日進行用於遠程彈道飛彈的新型液態燃料引擎的燃燒實驗。（圖／路透）

▲北韓11月11、14日進行用於遠程彈道飛彈的新型液態燃料引擎的燃燒實驗。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）官媒今日（15）證實，在高功率固態燃料引擎燃燒的2個實驗階段皆取得成功，而實驗重點擺在評估新款引擎的技術特性，該款引擎將應用於新型遠程（中型）彈道飛彈（IRBM），其射程可達3000至5500公里。專家分析，固態燃料引擎可提升北韓發射飛彈時的隱蔽性、機動性，同時擁有打擊美國關島軍事基地的能力。

根據北韓官媒《朝中社》、黨務機關報《勞動新聞》，北韓最近投入用於新型遠程彈道飛彈（IRBM）的高功率固態燃料引擎的研發工作，並分別於11月11日、14日進行第一與第二階段的引擎地面噴火實驗，兩階段的實驗圓滿成功，官方取得令人滿意的實驗結果，奠定新型遠程彈道飛彈研發的基礎。

不過，報導並未公開進行引擎噴火實驗的確切地點。

根據南韓《韓聯社》，北韓在去年底朝鮮勞動黨中央委員會全員會議、今年2月黨中央軍事委員會擴大會議上，便將洲際彈道飛彈（ICBM）火星（砲）-18型和遠程彈道飛彈的更新作業指定為今年的重大課題。

北韓飛彈總局指出，為了因應國家所面臨的緊張局勢和敵方的軍事合作，此次實驗是為了提升共合國（指北韓）武力戰略和攻擊力的必要項目。報導分析，北韓透過將引擎燃料從液態改為固態，不僅可以讓武器系統更加多元，還可以提高飛彈發射時的隱蔽性、機動性。

▲▼北韓11月11、14日進行用於遠程彈道飛彈的新型液態燃料引擎的燃燒實驗。（圖／路透）

目前北韓所持有的固態燃料彈道飛彈，分別為北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」KN-24、超大型放射砲（多管火箭砲）KN-25等短程彈道飛彈（SRBM，射程約300至1000公里）、北極星-2型等中程彈道飛彈（MRBM，射程1000至3000公里），以及火星-18型等洲際彈道飛彈（ICBM，射程5500公里以上）。

儘管目前北韓所持有的火星-12型等遠程彈道飛彈（IRBM）使用的是液態燃料，但液態燃料彈道飛彈在發射前必須先注入燃料，不過若之後改為固態燃料，則未來發射前無須再事前注入燃料，大大提升北韓突襲發射導彈的能力。

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（音譯）分析，使用液態燃料引擎的火星-12型雖然被研發為1節，不過採用新型固態燃料引擎的導彈則是提升至2節，推估射程獲得提升，平壤當局獲得能夠攻擊美國關島（直線距離3500公里）、美國阿拉斯加（直線距離6000公里）的能力，至於日本沖繩美軍基地更不在話下。

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