致力以巴和平！加拿大嬤遭哈瑪斯殺害　最後通話喊：有人闖進我家

▲74歲的加拿大公民希爾芙（中）被證實在哈瑪斯襲擊中身亡。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

加拿大74歲公民希爾芙（Vivian Silver）畢生致力於推動以色列及巴勒斯坦和平，在哈瑪斯突襲以色列後失去音訊，當時還在電話中稱家中有人闖入，原先被認為是200多名被俘人質之一，但經證實已在10月7日當天遭武裝份子破門殺害。

綜合ABC NEWS、《衛報》報導，出生於加拿大的希爾芙1974年移居以色列，數十年來持續推動地區和平，主導多個加薩人道主義計畫。10月7日哈瑪斯突襲當天，希爾芙和兒子澤根（Yonatan Zeigen）通話時，電話中突然傳來混亂聲響，希爾芙稱有人闖入她家，此後便音訊全無。

哈瑪斯突襲造成的傷亡規模及慘重程度使辨識遺體身份難上加難，而希爾芙在貝埃里（Be'eri）屯墾區的家被燒毀，起初因遺體未被發現，官員推測她是被俘人質其中之一，未料38天後，家人等到的卻是她已離世的消息。澤根說，「她一生都在努力引導我們遠離這條道路，最後卻在她眼前發生。」

希爾芙曾於2014年參與創立以色列「女性工資和平」（Women Wage Peace）組織，並擔任以色列人權組織「卜采萊姆」（B'Tselem）董事會成員。她生前為人慷慨、自信且敬業，即使在黑暗中也從未失去微笑和幽默感，逝世的消息令朋友及同事心碎。

哈瑪斯襲擊以色列於一個月以來，至少1200名以色列人死亡、1萬1000多名巴勒斯坦人喪生，且有逾240名人質仍被關押加薩。