張忠謀抵舊金山出席APEC　僑胞喊「台灣加油」熱情迎接

▲APEC領袖代表張忠謀發表行前談話。（圖／ETtoday攝影中心攝）

文／中央社

APEC經濟領袖會議15日展開，台灣領袖代表張忠謀與夫人張淑芬今天下午飛抵舊金山，駐美代表蕭美琴前往接機，張忠謀夫婦抵達下榻飯店時，受到現場守候的約50名僑胞高喊「台灣加油」，熱情迎接。

今年亞太經濟合作會議（APEC）東道主為美國，年度峰會在舊金山舉行，總統蔡英文指派台積電創辦人張忠謀擔任經濟領袖會議（AELM）領袖代表，這是張忠謀第6度代表蔡總統、第7度代表台灣與會。

APEC經濟領袖會議明天舉行，張忠謀與張淑芬一行人搭乘班機約下午3時抵達，蕭美琴前往接機，張忠謀夫婦隨後前往下榻飯店。

在飯店外約有50名僑胞守候，張忠謀夫婦抵達時，僑胞高喊「台灣加油」。面對媒體提問是否會與美國總統拜登安排見面，張忠謀未發一語，張淑芬則幫忙回應「剛下飛機」。回飯店休息片刻後，張忠謀夫婦將出席蕭美琴的歡迎晚宴。

全美台灣婦女會北加州公會前任會長、僑胞劉玲霞表示，張忠謀代表台灣出席APEC，推動台灣邁向國際，讓國際社會更能認識、瞭解台灣，「是個很大的加分」。

張忠謀在桃園機場搭機赴美時表示，APEC是個很重要的對話平台，蔡總統交代他要傳達4個訊息，第1，台灣致力於亞太區域的和平及繁榮；第2，台灣與夥伴大家一起努力，透過能源轉型控制氣候；第3，台灣要與同伴合作建立更具韌性及彈性的供應鏈；第4，台灣也跟同伴合作一起減少區域裡的數位落差。