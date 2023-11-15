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網美靠色情平台「6周海撈30幾萬」　結果整個人都是假的

▲▼AI色情女星。（圖／翻攝Instagram@emilypellegrini）

▲艾蜜莉在成人界迅速崛起，但其實是AI角色。（圖／翻攝Instagram@emilypellegrini，下同。）

記者吳美依／綜合報導

色情網紅艾蜜莉（Emily Pellegrini）在成人平台Fanvue經營個人頻道，6周內就賺進9688美元（約新台幣31萬元），還在Instagram上吸引近9萬人追蹤，在短短時間內崛起並且打響知名度，但她其實是人工智慧（AI）生成的虛擬角色，所有性感美麗的影像都是被創造出來的。

▲▼AI色情女星。（圖／翻攝Instagram@emilypellegrini）

▲▼AI色情女星。（圖／翻攝Instagram@emilypellegrini）

艾蜜莉經常發布自己的清涼照，以及對鏡頭搔首弄姿的影片，火辣身材及姣好外貌受到盛讚。她在Fanvue個人簡介寫道，「讓我們創造刺激你感官的時刻，讓你展現出瘋狂的一面。我要打破界線、點燃你的感官！一步步探索這個熱情、自信且充滿誘惑的世界。」

艾蜜莉很快吸引大批粉絲，財源來自按次付費內容、粉絲「抖內」、每月9美元（約新台幣288元）的頻道會員費用，目前在Fanvue已有100多人訂閱。

其創作者匿名受訪時說，雖然這個角色取得巨大成功，但他仍對AI成人內容的道德倫理抱持擔憂態度，「AI有很多厲害的地方，很多好工具，但也非常危險」，例如深偽（deepfake）及兒童色情片都是最危險的用途之一，觸犯者應該要受到嚴懲，「我認為應該要有監管制度，我一直都在關注最新的法律及規範。」

另一個廣受歡迎的成人訂閱平台OnlyFans只允許驗證創作者發布內容，進一步禁止了AI內容與角色。相較之下，Fanvue對於AI抱持開放態度，甚至把這種技術視為色情產業的未來，自封「唯一擁有AI色情模特兒的成人訂閱平台」，也在平台上持續改進AI工具，計畫2024上半年推出客製化的「創作者教練」。

Fanvue創辦人兼CEO莫納吉（Will Monange）認為，AI網紅將會蓬勃發展，而且很快就會跟真人創作者一樣普遍，包括成人產業也是如此，但不論是真人或虛擬創作者，基本上都充滿創意且熱衷表達自我。與此同時，他也堅信AI不會取代人類，而是用來延伸「我們是誰、我們在做什麼」的工具。

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