救活哈瑪斯領袖「卻害死上千人」　以色列醫師悲吐：外甥也被綁架

▲辛瓦被認為是策劃10月7日突襲的主謀，目前躲藏在加薩地下隧道裡。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯政治領袖辛瓦（Yahya Sinwar）在以色列坐牢期間，曾接受腦瘤手術並成功存活，如今卻策畫了10月7日的恐怖攻擊，導致以色列境內上千人死亡。以色列醫師比頓（Dr Yuval Bitton）是當年的醫療團隊成員之一，他10月底受訪時透露，自己的外甥也遭挾持至加薩，「我們拯救了他的生命，卻讓數百名孩童與老人付出生命代價。」

比頓接受以色列媒體Mako採訪時透露，38歲外甥阿達爾（Tamir Adar）有2個年幼孩子，10月7日前往以色列南部拜訪祖母，卻遭哈瑪斯挾持，「我的外甥現在就在加薩，成為我們拯救的那個人的俘虜。」

比頓曾警告安全部門不應該釋放辛瓦，「他太危險了，是個徹頭徹尾的反社會人格。」他形容，10月7日的恐怖攻擊「就是辛瓦向我們表達感謝的方式，如果我能夠再次親眼見到這個人，我會說，『只有你、辛瓦，手上沾滿了加薩兄弟姊妹的鮮血。你知道你為加薩窮人帶來了什麼。正是你導致了哈瑪斯的終結。』」

現年60歲的辛瓦出生於加薩南部甘尤尼斯市（Khan Yunis）一處巴勒斯坦難民營，在加薩伊斯蘭大學主修阿拉伯語，1987年在哈瑪斯成立後加入，2017年成為政治局領袖，多年來被以色列逮捕數次，迄今累計服刑24年，已經能說一口流利的希伯來語。此外，他自2015年起也被美國國務院列為恐怖分子。

1988年，辛瓦綁架並撕票2名以色列士兵與4名被他認為通敵的巴勒斯坦人，判處多個無期徒刑，2004年在一次監獄體檢中驗出腦瘤，2006年前後開刀切除，之後在2011年的大規模換囚計畫中獲釋。據悉，當時每位囚犯都被要求簽署文件，承諾不再參與恐怖活動，儘管他拒絕簽名，卻仍重獲自由。

▲以色列多座城鎮與集體農莊10月7日遭到哈瑪斯血洗。圖為卡法阿扎（Kfar Azza）的慘狀。



時任哈沙隆監獄（Hasharon Prison）典獄長哈拉特（Betty Lahat）回憶，辛瓦被診斷出腦瘤時非常害怕，整個人崩潰，「我在手術後告訴他，『你反對的以色列國救了你的性命』，而這個傢伙開始哭泣，真的是在『哭求』我告訴他，他已經好了、不會死掉。」

她說，辛瓦會把異議人士丟進洞裡狂灌水泥，將對方活活殺害，深受其他巴勒斯坦囚犯的敬畏，「這個懦夫在監獄裡策畫了暴力與動亂，但從不承擔責任。他是個諾夫，很殘忍又很冷酷。我看見他在加薩囂張時，忍不住捫心自問，這個懦夫是怎麼變成英雄的？」

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