以色列坦克、推土機開進希法醫院！　籲院內哈瑪斯份子投降

▲ 希法醫院周圍煙硝四起。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以色列軍方15日宣布，在加薩市希法醫院（Al-Shifa Hospital）內發動針對哈瑪斯的軍事行動，據報已有坦克和推土機進入，槍響及爆炸聲不斷。以色列聲稱，這次行動出於「軍事上的必要」，呼籲武裝份子投降；哈瑪斯則指控，以色列及美國總統拜登要為襲擊醫院負責。

根據《衛報》，身在希法醫院內的巴勒斯坦媒體Wafa記者報導，「占領軍的坦克開到希法醫療大樓門口，從四面八方包圍。過去幾小時內，附近發生猛烈砲擊」，醫院裡的病患、尋求庇護的民眾和醫護人員都陷入恐慌及恐懼，

希法醫院外科醫師莫哈拉拉提（Ahmed Mokhallalati）則向《半島電視台》描述，以軍坦克及推土機已經進入院區，「砲火還是很猛烈，到處都可聽見爆炸聲」，但部隊似乎還未進入急診室上方的主要建築。

▲ 攝於11日的衛星圖顯示，希法醫院正處於以哈衝突中心。（圖／路透）

BBC報導，以色列國防軍（IDF）稍早證實，根據情報及作戰需求，在希法醫院內一個特定區域，對哈瑪斯進行精準且有針對性的行動，並稱以軍「已多次公開警告，哈瑪斯持續將希法醫院用於軍事用途，危及該院受國際法保護的地位，也提供充分時間停止這種非法濫用醫院的行為」，呼籲在醫院內的所有哈瑪斯恐怖分子投降。

哈瑪斯對此聲明表示，以色列及美國都應為以軍襲擊希法醫院負責，且希法遇襲也表明聯合國未能保護巴勒斯坦人，「聯合國的沉默與許多國家、政權的背叛不會阻止我們巴勒斯坦人堅守自己的土地和合法民族權利」，並指控美國為以色列的「虛假陳述」背書，聲稱哈瑪斯將希法醫院當成指揮基地，對以色列進一步屠殺平民的行為「開綠燈」。

以軍發言人（Peter Lerner）則向CNN說明，以軍沒有占領醫院，而是在醫療院區內一個「特定地點」進行有針對性的行動，且這次行動出於「軍事上的必要性」，也許有望解救人質。

美國白宮稍早首度回應以軍行動，國安會一名發言人表示，「我們不支持空襲醫院，不希望看到醫院內發生交火。無辜、無助、生病的人尋求應有的醫療服務，卻身陷戰火之中」，並重申拜登14日的言論，即醫院與病患必須受到保護。

▲ 希法醫院停電停擺，嬰兒被從保溫箱內取出後放在床上。（圖／路透）

希法醫院內人數眾說紛紜且落差甚大，外科主任薩達（Marwan Abu Sada）向《衛報》表示，截至11日上午估計有1.5萬人在院內避難；世界衛生組織（WHO）12日稱有600至650名住院病人、200至500名衛生工作者及1500名流離失所者。

以軍15日宣布突襲醫院後，醫師莫哈拉拉提則稱有650名病人，其中100人情況危急，還有2000至3000人在院內避難，另有700名醫護及行政人員。