冰球選手遭「刀鞋割喉」噴血亡　球員涉過失致死被捕

▲英國冰球選手頸部被刀鞋劃破死亡,生前正準備向女友求婚。(圖/翻攝自IG/aevpanther)

記者黃聖庭/編譯

英國一名29歲冰上曲棍球運動員亞當(Adam Johnson)在10月28日比賽時,遭到冰刀鞋割傷脖子,當場流出鮮血,送醫後宣告死亡。當地警方透露,驗屍報告確認致命傷在頸部位置,近日以涉嫌過失致死罪逮捕一名嫌犯,仍在羈押調查中。

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T