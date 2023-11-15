冰球選手遭「刀鞋割喉」噴血亡　球員涉過失致死被捕

▲英國冰球選手頸部被刀鞋劃破死亡，生前正準備向女友求婚。（圖／翻攝自IG／aevpanther）

記者黃聖庭／編譯

英國一名29歲冰上曲棍球運動員亞當（Adam Johnson）在10月28日比賽時，遭到冰刀鞋割傷脖子，當場流出鮮血，送醫後宣告死亡。當地警方透露，驗屍報告確認致命傷在頸部位置，近日以涉嫌過失致死罪逮捕一名嫌犯，仍在羈押調查中。

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T — Jimi (@Jamesmk2010) October 29, 2023

警方並未公布嫌犯身分，但以事發畫面推斷，雪菲爾鋼人隊球員佩特格雷夫（Matt Petgrave）在撞擊時，剛好冰刀鞋劃傷亞當的脖子。根據英國BBC報導，南約克郡警長表示，這起事件前所未見，他們已經著手調查當中，也和相關領域的專家合作，希望民眾不要發表「可能阻礙調查的評論或猜測」。

▲諾丁罕黑豹隊選手亞當。（圖／達志影像／美聯社）

亞當的姑姑悲痛提到，最近姪子才要和女友求婚，卻發生了這場悲劇意外。亞當出生於美國明尼蘇達州，曾效力北美國家冰球聯盟（NHL）匹茲堡企鵝隊；2020-21賽季轉至瑞典冰球聯盟（SHL），之後又效力於美國冰球聯盟的安大略君臨隊、利哈伊谷幻影隊。亞當在德國奧格斯堡黑豹隊效力，最後轉投諾丁漢黑豹隊。

由於這起恐怖意外，英國頂級冰球聯盟（EIHL）雖然不強制使用頸護具，但強烈建議球員們佩戴；英格蘭冰球協會則表示，頸護具將於2024年成為強制標準。