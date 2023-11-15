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失蹤至少5個月！女被發現藏在男友冰箱　用「大量保鮮膜」封屍

失蹤至少5個月！女被發現藏在男友冰箱　用「大量保鮮膜」封屍。（合成圖／翻攝自臉書與Colin County jail）

▲警察在男友家中，找到失蹤女子遺體。（合成圖／翻攝自臉書與Colin County jail）

記者李振慧／綜合報導

美國德州35歲女子海瑟(Heather Schwab)今年6月被家人通報失蹤，警方近來在42歲男友史蒂文斯(Chad Stevens)家中冰箱找到遺體，史蒂文斯不但用石膏板封住廚房入口，還用大量保鮮膜包住屍體。

海瑟的母親今年6月向警方通報失蹤，由於母女已經長達一年沒有說過話，所以不確定海瑟確切的失蹤時間。警方近來獲得海瑟男友史蒂文斯住家的搜索令，前往現場發現駭人的謀殺案場面。

警方表示，史蒂文斯為了避免屍體被人發現，用石膏板封住了廚房入口，當員警打破建材進入後，在冰箱中發現被大量保鮮膜包裹的海瑟屍體。史蒂文森向警方表示，海瑟大約是於7月下旬時死亡，他不知道該怎麼辦，才會把屍體放入冰箱。

對於海瑟的死因，史蒂文斯說詞反覆，最後說海瑟是洗澡時不小心摔倒撞破頭，受傷3天後死亡，然而警方6月向他偵訊時，當時他說海瑟一年前就已經離開，他再也沒有看過對方。

膠著的案件是到11月3日時突然有了進展，海瑟的母親向警方表示，史蒂文斯的前妻與女兒通知她，得知史蒂文斯曾透露要殺死海瑟，並且把屍體埋在後院，警方才申請搜索令。前科累累的史蒂文斯，目前依竄改證據與攻擊造成身體傷害罪被捕，隨著案件調查結果，有可能會面臨更多控罪。

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