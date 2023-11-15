5月早產兒「丟廚房火爐」活活燒死！　俄狠母認：生完就處理掉了

▲ 女子已經承認將剛生下的孩子「處理掉了」。（圖／翻攝自vladivostok1.ru）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯發生一起驚悚事件，一名懷胎5月的母親在家中早產後，竟將嬰兒放進滾燙的火爐中活活燒死，她被捕後已承認犯案，正依謀殺罪嫌接受調查。

《鏡報》據當地媒體14日報導，本案發生於俄國濱海邊疆區（Primorsky）奧列聶沃德村（Olenevod），一名母親承認，在家中生下早產兒後將孩子丟進廚房的爐子裡。當局已展開謀殺調查，一旦罪名成立，她最重將被判處5年監禁。

俄羅斯聯邦偵查委員會調查報告顯示，嫌犯供稱懷孕5個月時早產，「然後把孩子處理掉了。」當地居民也稱她已經分娩，但村民還沒能看到孩子就發生悲劇。據報她並未向醫生或醫院進行出生登記，另外2個孩子則已被安置。

事實上，俄國2019年也曾發生類似案件，哈卡斯共和國（Khakassia）20歲女子維多利亞（Viktoria）將出生僅11個月的兒子託付給爸媽照顧，未料孩子被外公外婆丟進爐子裡燒死，維多利亞回家後便在爐子裡看見焦黑的嬰屍。

據鄰居證詞，維多利亞的父親出門喝了伏特加，回家後就將孫子丟進火爐，事後維多利亞47歲的父親和42歲的母親都被捕。