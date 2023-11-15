3款蘋果泥緊急召回！美傳兒童「鉛中毒」　醫：嚴重恐智商下降

▲美國14州共22名兒童食用被汙染的蘋果泥後鉛中毒。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，全美有14州共22名幼童，近期因食用不同風味的蘋果泥罹患鉛中毒，出現程度不一的噁心、嘔吐及腹瀉症狀。美國食品藥物管理局（FDA）則緊急宣布召回3款遭汙染的果泥商品。

據《美聯社》報導，這些僅1到3歲兒童的血鉛數值達到4至29微克，超出平均值3.5微克，其中1名幼兒的血鉛濃度更高出標準值8倍。而造成22名孩童出現鉛中毒的產品，正是WanaBana 的袋裝蘋果肉桂果泥，與Schnucks和Weis的袋裝肉桂蘋果泥等3項食品，這些商品已在事件爆發後2天的11月9日召回。

美國兒科學會表示，鉛等重金屬可透過土壤、空氣、水或在製造過程中進入食物，長期接觸鉛可能出現煩躁、怠惰、頭痛、腹痛、嘔吐和貧血等症狀。世界衛生組織（WHO）也曾指出，嬰幼兒受到鉛暴露可能影響腦發展，造成智商下降、注意力不集中、反社會行為，嚴重會有貧血、高血壓、腎功能受損，以及免疫和生殖系統傷害。

此外，目前醫學上還未對「鉛的安全含量」作出明確定義，美國的兒童平均值3.5微克僅是「參考上限」，且孩童直到4.9微克前都不會有明顯症狀。而目前受鉛果泥受害的州有阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安那州、馬里蘭州、密蘇里州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、南卡羅萊納州、田納西州、德州和華盛頓州。

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