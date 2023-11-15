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鳥擊中引擎突然起火　機上乘客恐慌「死定了」男激動跪在走道上

鳥擊中引擎突然起火　機上乘客恐慌「死定了」男激動跪在走道上。（合成圖／翻攝自推特與IG）

▲飛行途中引擎突然起火，引發機上乘客恐慌。（合成圖／翻攝自推特與IG）

記者李振慧／綜合報導

一架南美航空(LATAM Airlines)航班從巴西機場起飛後不久，右側引擎突然冒出火焰，導致班機在天空盤旋兩圈後緊急迫降，驚險事件嚇壞機上所有乘客，還有一名乘客因此跪在機艙走道上，初步調查起火原因可能與鳥類撞到飛機有關。

南美航空LA3361航班12日晚間從巴西機場Luis Eduardo Magalhaes Airport起飛，預計前往位於聖保羅市的瓜魯由斯國際機場(Guarulhos International Airport)，沒想到飛行途中，右側引擎突然起火。

從線上航班追蹤平台紀錄可看到，班機於晚間7時21分從機場起飛，然而7時33分時機長突然讓飛機轉向，並返回原機場，飛機最後於7時57分安全降落。從網路流傳影片中可看到，引擎突然起火引發機上乘客一陣緊張，而當飛機順利降落時，機上響起熱烈鼓掌聲，還有乘客為了向機組人員表達感謝，下機時一路跪在走道上。

一名機上乘客向當地媒體表示，當他們得知引擎起火時真的非常害怕，不知道自己是否會死，「我們確實經歷了很恐怖的時刻，但感謝上帝，最後一切都很順利，當下大家都很驚慌，以為自己會死」。

南美航空聲明表示，當天出發的航班LA3361不得不返回機場，以維修其中一個引擎，事件發生原因正在調查中，懷疑可能與鳥類擊中飛機有關，所有乘客在飛機降落後已正常下機，並得到航空公司提供的協助。

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