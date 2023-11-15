拜習會幕後「每一步都精心設計」　習近平窗外風景也有安排

▲拜習會15日將在舊金山登場。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

拜習會15日將在舊金山亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行。知情人士透露，美中官員對於這次峰會進行了極其詳盡的精心安排，就連習近平從窗外看見的風景也不放過。CNN指出，北京官員尤其投入前所未有的關注，就是為了確保中國領袖受到尊重。

CNN報導，美中都希望這場峰會能夠緩解雙邊緊張關係，2國官員進行了長達數月的精心策畫，花朵、食物、飲品都成為激烈爭辯話題，也花費數小時討論會談實質內容，希望避免意外。北京官員更是投入大量關注，包括習近平將坐在哪裡、在任何特定時刻從窗外看見的景色等。

拜習會沒有在本屆APEC場地莫斯康會議中心舉行，而是選定了舊金山灣區的費羅麗莊園（Filoli）。知情人士透露，白宮官員場勘很多場館，考量因素包括安全、容納人數、建築外觀及氣氛，「正如你想像的，所有後勤安排都相當緊繃。」

▲拜習會在即，舊金山場館附近已經架起圍欄。（圖／達志影像／美聯社）



中國官員高度重視禮儀與象徵意義，希望確保習近平加州之旅的每一個環節都傳達出最高程度的尊重，避免或至少掩蓋對於共產黨領袖的抗議。根據美國人口普查數據，舊金山及灣區是美國華裔人口最多的地區之一，高達1/5人口具有中國血統。儘管民主人權團體計畫在APEC場館附近示威，但似乎不太可能出現在拜習會現場，同時也有支持習近平的群眾上街。

CNN寫道，事實上，美國外交官對於中國元首訪問的複雜計畫過程並不陌生，但北京這次特別關注「氣氛」，突顯習近平多麼重視自己與拜登的峰會在國內將被如何看待。

過去2年，習近平加強對權力的掌控，提拔黨內忠誠人士，無限期延長任期，但對新冠疫情的處理方式引發反彈，中國也正處於經濟脆弱時刻，不但經歷房地產危機，年輕人失業率也飆升。因此，他除了與拜登談話，還將與美國商界領袖共進晚餐，在中國外資下滑之際，迫切希望吸引美國企業，也向華府發出信號，表明中國民間企業仍有一席之地。

華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）亞洲高級副主席車維德（Victor Cha）說，「通常情況下，如果中國人來到美國，他們什麼都想要，包括所有排場和環境。當他們參加此類會議時，想要盡可能得到最高的尊重。考慮到整體國家關係…這在政治上不可能。因此，在舊金山舉行APEC解決了這個問題，因為不是白宮官方主辦這場會議。」

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