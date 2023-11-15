超珍貴郵票近6500萬天價售出　「顛倒飛機」身價翻漲8300多倍

▲美國珍貴郵票「顛倒珍妮」（Inverted Jenny）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國一場拍賣會上，珍貴郵票「顛倒珍妮」（Inverted Jenny）以創紀錄的200萬6000美元（約新台幣6410萬元）售出，它在1918年首次發行時，售價僅約24美分，卻因為印刷錯誤早早停產，一共僅賣出100張，經過105年後，身價翻漲8300多倍。

《華盛頓郵報》等外媒報導，「顛倒珍妮」印有紅色與白色構成的背景，以及一架「柯蒂斯JN珍妮」藍色雙翼飛機，卻因為印刷錯誤而上下顛倒。沒想到，它當年因為作業疏失而停產，卻導致市面上流通的100張郵票格外珍貴。

來自紐約的哈克（Charles Hack）8日以天價買下這張郵票，並且形容這是「集郵界的聖杯」。現年76歲的他小時候就開始蒐集郵票，長大後成為房地產開發商與投資客，更是繼續擴充藏品，並且入手其他張「顛倒珍妮」，包括2000年代初期以30萬美元買下的那一張。

這款珍貴郵票也曾出現在「辛普森家庭」其中一集，當時男主人荷馬（Homer Simpson）在車庫拍賣會發現一整疊「顛倒珍妮」，卻抱怨「飛機顛倒了」，隨手扔進一堆垃圾中，那裡還有其他珍貴物品，例如美國獨立宣言及史上第一本超人漫畫。