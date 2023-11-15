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美校車遭追撞「6人當場死亡」　公路大火濃煙猛竄畫面曝光

▲▼美國俄亥俄州發生重大車禍，一輛載著57人的高中校車遭追撞，6人當場身亡，另外18人受傷送醫。（圖／翻攝X@ODOT_EastCenOH）

▲俄亥俄州一輛高中校車遭追撞，6人當場身亡，事故現場竄起濃濃白煙。（圖／翻攝X@ODOT_EastCenOH）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州發生重大車禍，一輛載著57人的高中校車遭到半掛式卡車（semi truck）追撞，6人不幸當場身亡，另外18人受傷送醫。現場畫面顯示，校車後半部遭熊熊大火吞噬，卡車已經完全毀壞，2輛車都冒出濃濃白煙。

CBS與美聯社等外媒報導，這起事故發生在14日上午9時左右，車輛行駛於70號州際公路（I70）利金郡（Licking County）路段，未料發生追撞。除了塔斯卡拉瓦斯谷地方學校（Tuscarawas Valley Local School）校車及肇事卡車，還有另外3輛車遭波及。同日下午4時30分左右，往東車道已經重新開放，往西車道依然關閉。

利金郡緊急事務管理局長格雷迪（Sean Grady）證實死傷人數時透露，3名學生及3名成人當場死亡，18名傷患之中包括15名學生、校車司機、肇事卡車司機，以及另1名被捲入車禍的駕駛。 

學區督導瓦蘭斯基（Derek Varansky）表示，學生與家長當時正要前往哥倫布市（Columbus）參加俄亥俄州學校董事會議，其中一些學生是樂隊成員，原本預計要在會議上表演，他也承諾與全校師生保持聯繫，提供一切必要支持。至於那場董事會議也在車禍後臨時取消。

目前尚不清楚車禍確切原因，但美國運輸安全管理局（TSA）已經派遣專家小組前往現場調查，預計還要耗費一些時間才能得到初步結論。俄亥俄州州長德文（Mike DeWine）形容這是人們「最可怕的噩夢」，下令降半旗哀悼罹難者，並為遭波及人員及家屬禱告。

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