希法醫院被坦克包圍狂轟！以軍開槍衝地底搜查　院內8500人逃不及

▲以軍15日襲擊希法醫院，據稱如今已進入醫院地底搜查，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以軍15日證實對加薩的希法醫院（al-Shifa）發動襲擊，而加薩衛生部也向半島電視台確認，希法醫院的西側大樓遭到攻擊，但院內的上千人都來不及撤離。事後，巴勒斯坦衛生部抨擊以軍轟炸希法醫院的做法「是對人道主義、醫護人員和病人犯下的新罪行」。

綜合CNN與衛報報導，加薩衛生部透露，以軍15日攻擊了希法醫院的西側，「相關地區多次傳出巨大的爆炸聲，塵土甚至飛到了我們的所在地，因此我們相信醫院內部也發生了大爆炸」。

加薩衛生部的醫院院長扎庫特（Mohammed Zaqout）表示，以軍首先攻擊了希法醫院的外科和急診室，而加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）也指出，以軍出動了多輛軍用車包圍醫院，並已進入地底進行搜查，甚至還在院內開槍轟炸。

希法醫院內部報告顯示，這座加薩最大的醫院受到襲擊時，院內至少有數百名工作人員與病患尚未撤離，而奇德拉則表示，希法醫院還有1500名醫護人員和7000名流離失所的平民，因此他呼籲國際社會積極干預以色列的行動，以拯救院內的病患。

針對以色列國防軍聲稱哈瑪斯躲在醫院地底隧道一事，奇德拉指出，「我們已做好準備，接受任何國際機構的視察，以評估希法醫院的醫療工作。」

與加薩分屬不同權力機構的巴勒斯坦衛生部長麥凱拉（Mai al-Kaila）怒斥以軍轟炸希法醫院的做法「是對人道主義、醫護人員和病人犯下的新罪行」，還聲稱相關襲擊恐將為病患與醫護人員帶來「災難性後果」。