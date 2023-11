血洗音樂節影片外流！哈瑪斯朝防空洞扔手榴彈　他秒撿起「反彈」

▲哈瑪斯血洗以色列音樂節時,往平民躲藏的防空洞丟擲手榴彈。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

哈瑪斯10月7日攻擊以色列時,數百名槍手也潛入邊境雷姆集體農莊(Re'im)血洗「超新星音樂節」(Supernova),奪走約270條人命。如今網上再流出新影片,顯示哈瑪斯當天朝一個擠滿人的防空洞裡丟擲手榴彈,所幸一名以色列士兵英勇地將手榴彈丟了出去,才成功拯救所有人,可惜的是,這名士兵最後不幸喪命。

綜合外媒報導,這位英雄是當天休班的以色列上士夏皮羅(Aner Elyakim Shapiro)。Telegram最近流出一段影片顯示,不少人在哈瑪斯7日展開屠殺行動時,迅速逃到附近的一個防空洞內避難,不過喪心病狂的哈瑪斯分子竟不顧人道主義,直接將一枚手榴彈扔進防空洞內,勢要將洞裡的30名以色列人趕盡殺絕。

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re'im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8