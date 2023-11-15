血洗音樂節影片外流！哈瑪斯朝防空洞扔手榴彈　他秒撿起「反彈」

▲哈瑪斯血洗以色列音樂節時，往平民躲藏的防空洞丟擲手榴彈。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯10月7日攻擊以色列時，數百名槍手也潛入邊境雷姆集體農莊（Re'im）血洗「超新星音樂節」（Supernova），奪走約270條人命。如今網上再流出新影片，顯示哈瑪斯當天朝一個擠滿人的防空洞裡丟擲手榴彈，所幸一名以色列士兵英勇地將手榴彈丟了出去，才成功拯救所有人，可惜的是，這名士兵最後不幸喪命。

綜合外媒報導，這位英雄是當天休班的以色列上士夏皮羅（Aner Elyakim Shapiro）。Telegram最近流出一段影片顯示，不少人在哈瑪斯7日展開屠殺行動時，迅速逃到附近的一個防空洞內避難，不過喪心病狂的哈瑪斯分子竟不顧人道主義，直接將一枚手榴彈扔進防空洞內，勢要將洞裡的30名以色列人趕盡殺絕。

New footage from October 7 shows how Hamas terrorists attacked a packed public bomb shelter near the Nova festival near Re'im, hurling grenades at the partygoers who were sheltering from the rocket attacks. Inside, off duty soldier Staff Sgt. Aner Elyakim Shapiro managed to toss… pic.twitter.com/pmlcVQnvg8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023

現場一輛轎車的行車記錄器拍到，在哈瑪斯投擲手榴彈後，防空洞內的一名男子嚇得趕緊從洞裡逃出來，卻被洞外的哈瑪斯分子群起開槍，而這名試圖逃命的男子也在一連串的槍聲中被打死，嚇得洞內其餘平民不敢再動逃跑的念頭，只好乖乖地待在洞內等待手榴彈爆炸後死亡的命運。

然而，站在防空洞門口的夏皮羅卻不樂見平民們就這樣死去。儘管他當時手無寸鐵，但他還是英勇地撿起洞內的手榴彈，迅速將炸彈扔出洞外，拯救了防空洞內所有人的性命。從影片可見，哈瑪斯先後扔了7枚手榴彈入洞內，而這些手榴彈也全被夏皮羅「反彈」出洞，但《紐約郵報》指出，夏皮羅最後被第8枚手榴彈炸傷後致命。