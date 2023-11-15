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屍臭蔓延！5000人與腐屍受困加薩最大醫院　179死者被迫埋入亂葬崗

▲以巴。（圖／CFP）

▲希法醫院如今收留了至少5000名流離失所的平民，還收治了不少在砲襲中受傷的傷患。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍15日宣布突襲加薩市的希法醫院（al-Shifa），而這座加薩最大醫院的院長表示，如今的希法醫院已淪為「萬人塚」，院內的病患和平民都只能在原地等死，而院方也因為屍體的臭味已蔓延至院內，不得不挖掘亂葬崗，將屍體全都埋在一起。

在法國電視台「法蘭西24」13日的採訪中，希法醫院院長穆罕默德（Muhammad Abu Salmiya）透露，如今該院還有數百名患者受困院內，不少人情況危急，另外還有至少5000名平民因過去一個多月來的連番轟炸流離失所，但院內卻沒有食物和水，就連藥物也很匱乏，導致醫院疾病蔓延，每天都有人死亡。

穆罕默德指出，希法醫院如今已和加薩其他的醫院一樣，因為缺乏燃料、電力和藥品而陷入停擺，「這裡的一切都已被摧毀，我甚至不敢再稱希法為醫院，因為人們無法在這裡獲得治療，只能被困在這裡死去。缺氧缺水缺電的情況每持續一分鐘，醫護人員就不能提供任何護理，死亡人數就會持續上升」。

▲以巴。（圖／CFP）

▲希法不是唯一一家因缺電而將屍體擺在庭院的醫院，圖中的印尼醫院也被迫將遺體擺在戶外。（圖／CFP）

截至13日，希法已有7人因缺氧而死，其中3人死於加護病房，另有1人死在了手術室裡，穆罕默德告訴法蘭西24，「希法的5000人正面臨非常危急的情況，他們沒有吃的喝的，還在這裡感染了疾病。兒童患有腸胃疾病、老年人缺乏抗高血壓藥物，還有人因此而死，這裡就像個萬人塚一樣」。

如今的希法醫院共儲藏了179具屍體，但由於太平間缺乏電力保存遺體，因此屍體全被堆在醫院的院子裡，導致希法屍臭蔓延。穆罕默德表示，他們也曾與國際紅十字會聯絡，希望紅十字會可以協助他們將屍體運出去，但紅十字會卻勸阻他們可能會被轟炸，以至於希法不得不在14日上午「開始將死者埋進亂葬崗」。

隨著以軍的坦克包圍了希法並發動攻擊，醫院的心臟科、婦產科和加護病房都分別被砲彈擊中，但任何人都不能離開或進入醫院。穆罕默德描述，「有部分平民嘗試要逃離醫院，但他們一走出大樓就慘遭攻擊。」

而對於以色列此前聲稱他們已開放疏散走廊，讓平民離開醫院，穆罕默德怒斥「這一切都是謊言。我真希望我能上網公開這邊的狀況，這裡到處都佈滿了屍體，我們根本沒法離開。」

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