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墨西哥著名「非二元性別」法官陳屍家中　被刮鬍刀砍頸致死

▲▼墨西哥著名非二元性別活動人士巴埃納（Ociel Baena）被發現陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥著名非二元性別活動人士巴埃納被發現陳屍家中。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

墨西哥著名非二元性別活動人士巴埃納（Ociel Baena）被發現與伴侶陳屍家中，頸部一處刮鬍刀造成的割傷是致命傷，檢察官將調查整起案件是否與性別仇恨犯罪有關。消息一出，數千名支持LGBTQ+的民眾走上街頭，要求檢方為巴埃納伸張正義。

綜合BBC、路透社報導，巴埃納2022年10月成為阿瓜斯卡連特斯（Aguascalientes）州選舉法院的法官，是拉丁美洲首位擔任司法職務的非二元性別人士，他生前一直致力於為LGBTQ+群體發聲，是推動墨西哥性別及婚姻平等的重要人物。墨西哥最高法院主席沙爾狄瓦（Arturo Zaldivar）也在社群平台發文哀悼，「我們失去了堅定為LGBTQ+群體爭取平等和權力的聲音。」

▲▼墨西哥著名非二元性別活動人士巴埃納（Ociel Baena）被發現陳屍家中。（圖／路透）

▲數千名支持LGBTQ+的民眾走上街頭，為巴埃納默哀。（圖／路透）

檢察官表示，巴埃納13日被發現與伴侶尼維斯（Dorian Nieves）在家中身亡，巴埃納身上有20處刮鬍刀造成的刀傷，其中頸部的傷口被認為是致命傷，他逝世時年僅38歲，整起調查還在進行中。LGBTQ+倡議組織Letra S指出，巴埃納生前曾收到許多仇恨訊息，包括暴力和死亡威脅，該組織敦促當局徹底調查此案。

報導指出，儘管拉丁美洲近年在婚姻平等方面取得進展，LGBTQ+和性少數族群在當地仍面臨來自社會，及宗教保守派的歧視和暴力威脅。巴埃納死亡的消息傳出後，數千名支持LGBTQ+的民眾走上街頭為巴埃納默哀，並要求檢方為他伸張正義。

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