以色列宣布突襲加薩希法醫院　「針對哈瑪斯」採取精準行動

▲11日的衛星圖像顯示，希法醫院處於以色列與哈瑪斯的持續衝突之中。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）15日稍早宣布，其部隊突襲了位於加薩市（Gaza City）的希法醫院（Al-Shifa Hospital），在院內特定區域針對哈瑪斯發動「精準且具針對性」的軍事行動。

IDF在社群媒體發布聲明表示，他們根據情報及作戰需求突襲希法醫院，部隊成員「包括醫療團隊及會說阿拉伯語的人，他們接受過特定培訓，為這種複雜且敏感的環境做好準備」，這樣的安排旨在「不要傷害被哈瑪斯當成人肉盾牌的平民。」

身在希法醫院裡的目擊者卡努（Khader Al-Zaanoun）向BBC證實，以色列士兵已經開始衝進來，「士兵們發射了一顆煙霧彈，讓人們窒息。我看到士兵進入專業外科部門。」稍後，他與外界的聯繫已被切斷。

▲希法醫院正在發生人道主義危機。（上圖／路透；下圖／達志影像／美聯社）



院長表示，希法醫院周圍的戰鬥已經持續數日，11日至12日周末期間至少遭砲火擊中四次，導致數人死亡。突襲之前，加薩衛生部發言人向巴勒斯坦《阿克薩電視台》（Al Aqsa TV）表示，以色列國防軍曾經警告，將要發起軍事行動。

此前，以色列多次公開宣稱，哈瑪斯在希法醫院下方經營指揮中心及地下隧道網絡，利用救護車運送武器及恐怖分子，把患者與醫護當成人肉盾牌。美國引述情報為證據，表態支持以色列的論述。至於哈瑪斯及希法醫院則是否認指控。

希法醫院的醫護表示，隨著飲水、食物、藥品及發電機燃料耗盡，患者及難民的情況都非常糟糕，維生設備無法運作，嬰兒保溫箱也被迫關閉，30多名早產兒的處境尤其危險。薩爾米亞醫師（Muhammad Abu Salmiya）說，13日醫師在沒有麻醉藥及供氧系統的情況下進行手術，多名患者死亡，醫護被迫埋葬腐爛的遺體。

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