以色列宣布突襲加薩希法醫院　「針對哈瑪斯」採取精準行動

▲11日的衛星圖像顯示,希法醫院處於以色列與哈瑪斯的持續衝突之中。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

以色列國防軍(IDF)15日稍早宣布,其部隊突襲了位於加薩市(Gaza City)的希法醫院(Al-Shifa Hospital),在院內特定區域針對哈瑪斯發動「精準且具針對性」的軍事行動。

IDF在社群媒體發布聲明表示,他們根據情報及作戰需求突襲希法醫院,部隊成員「包括醫療團隊及會說阿拉伯語的人,他們接受過特定培訓,為這種複雜且敏感的環境做好準備」,這樣的安排旨在「不要傷害被哈瑪斯當成人肉盾牌的平民。」

身在希法醫院裡的目擊者卡努(Khader Al-Zaanoun)向BBC證實,以色列士兵已經開始衝進來,「士兵們發射了一顆煙霧彈,讓人們窒息。我看到士兵進入專業外科部門。」稍後,他與外界的聯繫已被切斷。

▲希法醫院正在發生人道主義危機。(上圖/路透;下圖/達志影像/美聯社)



院長表示,希法醫院周圍的戰鬥已經持續數日,11日至12日周末期間至少遭砲火擊中四次,導致數人死亡。突襲之前,加薩衛生部發言人向巴勒斯坦《阿克薩電視台》(Al Aqsa TV)表示,以色列國防軍曾經警告,將要發起軍事行動。

此前,以色列多次公開宣稱,哈瑪斯在希法醫院下方經營指揮中心及地下隧道網絡,利用救護車運送武器及恐怖分子,把患者與醫護當成人肉盾牌。美國引述情報為證據,表態支持以色列的論述。至於哈瑪斯及希法醫院則是否認指控。

希法醫院的醫護表示,隨著飲水、食物、藥品及發電機燃料耗盡,患者及難民的情況都非常糟糕,維生設備無法運作,嬰兒保溫箱也被迫關閉,30多名早產兒的處境尤其危險。薩爾米亞醫師(Muhammad Abu Salmiya)說,13日醫師在沒有麻醉藥及供氧系統的情況下進行手術,多名患者死亡,醫護被迫埋葬腐爛的遺體。

