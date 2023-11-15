加薩希法醫院嬰兒岌岌可危！　埃及官員證實：正準備接收36名嬰兒

▲加薩走廊希法醫院在燃料耗盡、停電以後，嬰兒被從保溫箱內取出後放在床上。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日突襲以色列後，以色列國防軍包圍加薩走廊，不僅切斷水電能源等一切供應，更輪番空襲醫院、難民營等設施。其中，加薩境內最大的醫療設施－希法醫院因為燃料耗盡而停止運作，導致7名嬰兒死亡。如今，埃及官員證實，目前正致力於將數十名嬰兒帶到埃及。

根據《CNN》，埃及衛生暨人口事務部長賈法（Khaled Abdel Ghaffar）於當地時間14日表示，目前埃及衛生部正試圖與巴勒斯坦紅新月會（PRCS）協調轉移工作，將加薩走廊希法醫院（Al-Shifa Hospital）的36名嬰兒帶到埃及，「我們被要求接收36名新生兒，目前正在和團隊與其他官員合作，讓他們能更快進入埃及。」

賈法表示，「我方目前配備36輛設有便攜式呼吸器的救護車，前往邊境等待接收這些孩子，將他們送到我們（埃及）的醫院。我們必須準備好立刻接收他們。時間很重要，假設我們延緩讓他們進入埃及的每一分鐘，則他們失去性命的可能性更高。」

賈法透露，埃及紅新月會已經準備好在拉法過境點接收來自加薩的36名嬰兒，「轉移嬰兒本身就很危險，在救護車上準備好可移動的保溫箱至關重要。我們正試圖把3個嬰兒放進同一個保溫箱內，因為我們沒有那麼多資源。」

另一方面，隨著以色列對哈瑪斯的軍事行動持續進行，加薩走廊在水電燃料等一切供應遭到切斷以後，醫療與衛生系統在戰爭的重壓下瀕臨崩潰邊緣。聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人弗里克（Toby Fricker）表示，他們擔憂水媒傳染病和呼吸道疾病會在加薩走廊的未成年人口中肆虐。

弗里克於當地時間14日證實，目前該組織已經收到3萬多起加薩當地人口腹瀉的病例，以及脫水程度不斷上升的報告，「如今最大的擔憂是阻止另一場災難，這意味著疾病的爆發，特別是冬季即將來臨，今天加薩地帶出現第一場降雨。」